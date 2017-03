Kasvatusteadlane Kristi Vinter: vaimsete häiretega laste arv on drastiliselt kasvanud

Mõne nädala eest sain teada, et minustki oleks võinud saada Stephen Hawkingi masti teadlane, kui ma oleks matemaatikaülesannete lahendamisega oma aju treeninud. Aga teisest küljest võinuks ka palju kehvemini minna – umbes nagu nendel tänapäeva noortel, kelles on ekraani taga istumise tõttu välja arenenud tähelepanu- või koguni bipolaarne isiksusehäire. Et teada saada, miks sellised asjad juhtuvad, seadsin sammud Tallinna ülikooli Mare maja neljandale korrusele Kristi Vinteri merevaatega kabineti poole.

Juba 2009. aastal pälvisid avalikkuse tähelepanu sotsiaalmeedias levivad väljakutsed, mis võivad lõppeda kehavigastuste või lausa surmaga. Pärast umbes 130 teismelise hiljutist hukkumist Venemaal on taas põhjust küsida, mida teha, et hoida ära selliste asjade levimine Eestisse.

Lastel ja noortel on reaalne ning virtuaalne ruum omavahel läbi põimunud. Seega on need enesevigastamised või enesetapud ühelt poolt ka näide sellest, mis jääb tänapäeval õpetajaõppes vajaka ja millele kool ei oska seetõttu tähelepanu pöörata: me peaksime lastele rääkima, mida või keda saab internetis usaldada ja mis tagajärjed on võrgus tehtaval. Teisisõnu, peaksime lastele nende kahe maailma piirid nähtavaks tegema, ka kodus.