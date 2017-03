Sendinappus jõudis Eestis uuele tasemele

«Ühe-, kahe- ja viiesendiseid münte kasutatakse peamiselt vahetusrahana, inimesed eelistavad neid münte hoida hoiukarpides või mujal, mistõttu need tavapärase ringluse kaudu Eesti Panka tagasi ei jõua,» selgitas Eesti Panga pressiesindaja Ingrid Mitt.

Kuna vahetusrahana on kõigi nimiväärtusega mündid sularahatehingutes vajalikud, siis on aeg-ajalt vajalik mündivarusid täiendada. Miti sõnul täiendavad keskpangad üldiselt kõige rohkem väikese nimiväärtusega mündivarusid.

«Eesti Pank täiendas ühe- ja kahesendiste varusid kolmandat korda, kuid viie- ja 20sendiste varu täiendame esimest korda peale eurole üleminekut,» ütles Mitt. Uued mündid jõudsid ringlusse 7. märtsil. Eesti euromüntide kujundus on samasugune nagu seni ringluses olevatel müntidel, erandiks on vaid mündil olev aastaarv 2017. Mündid on vermitud Soome Rahapajas

Eesti Pank laskis vermida üheksa miljonit ühesendist, neli miljonit kahesendist, 4,55 miljonit viiesendist ja 3,25 miljonit 20-sendist. Vermitud müntide koguväärtus on 1 047 500 eurot.