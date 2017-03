Viru keskuses soditi ära pronkssõduri auvahtkonda kujutavad pressifotod

Stendil rippus fotoreportaaž mullu 9. mail pronkssõduri juures toimunud auvahtkonnast. Kahtlustatav sodija jäi Viru keskuse turvakaamerate vaatevälja.

Fotoreportaaž ilmus algselt Postimehes: «Sammu marss!»

Postimehe andmetel kahtlustatakse stendi sodimises endist poliitikut ja riigikogu liiget, kes töötab praegu ülikoolis vanemteadurina. Mees ise eitas Postimehele, et fotod ära sodis. «Tõestage, et mina tegin!» lausus ta ja lisas, et kiidab samas sodimise igal juhul heaks. Ühte parlamendierakonda kuuluv mees leiab, et tegu on punapropaganda tegemisega Eesti riigis.

Kuigi vanemteadur tegu eitab, küsis ta ise samal päeval ka oma sotsiaalmeedia kontol, kust saaks tindipüstolit ja jagas veebilinke sama näituse kohta.

MTÜ Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL) esitas politseile vandalismi kohta avalduse, kuna liit kannab kahju ja peab fotod uuesti printima ning lamineerima. Kahju ulatub sadadesse eurodesse.

EPFL selgitab teates, et otsustas kõnealuse fotoreportaaži näitusele välja panna, kuna pressifotograafide ülesanne on kajastada sündmusi, mis toimuvad nii Eestis kui ka võõrsil. Fotograafid vaid jäädvustavad elu, seejuures pooli valimata.

EPFLi eetikakoodeksi järgi on fotograafi esmane roll esitada visuaalselt meie kõigi ühise maailma tähtsamaid sündmusi ja erinevaid vaatepunkte. Fotograaf peab püüdma olla tõetruu.

«Pressifotograafidena on meil vastutus dokumenteerida ühiskonnas toimuvat ja säilitada jäädvustusi sellest ajaloo tarbeks,» selgitab liit.

«See, et fotod tekitavad emotsiooni – ükskõik, kas siis positiivset või negatiivset – tõestab, et tegemist on heade ja oluliste piltidega, sest hea pressifoto üheks tunnuseks paljudest on vastuolulisus,» lisavad pressifotograafid.

EPFL on seisukohal, et pronkssõduri auvahtkonda kujutavate piltide näitusele panek võiks algatada ühiskonnas diskussiooni selle üle, kas Eesti riigis peaks olema lubatud kanda nõukogude sümboolikat ja korraldada seesuguseid üritusi. Pressifotograafid loodavad, et fotod kõnetavad inimesi ja panevad neid teema üle järele mõtlema.

Liit lisab, et nad ei osanud oodata, et kedagi võiksid fotod sedavõrd pahandada, et ta otsustab neid sodida.