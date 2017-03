Reedel, 10. märtsil kella 17 ajal jõudis naine rongiga Keilasse ja märkas raudtee ülesõidu lähedal nelja noort poissi. «Punane foorituli põles ja rong oli iga hetk tulemas, kuid poisid ei näidanud mingit soovi raudteelt lahkuda. Tulid vaid rööbastelt maha ja jäid kohe rööbaste kõrvale, üks nendest võttis taskust telefoni. Tundus, et nad nagu valmistuksid millekski ja plaanisid selle tegevuse telefoniga jäädvustada,» kirjeldas naine sotsiaalmeedias.

«Kui rong lähenes, hüppas poiss teisele poole rööpaid. Tagasi hüppas ta viimasel sekundil, kui vaid hetk jäi rongiga kokkupõrkeks.»

Õnneks pääses laps seekord tervelt, rahulolevad poisid said oma video.

Naine märkis, et ta oli väga ehmunud ja läks poistega rääkima. «Küsisin nendelt, et mida nad oma tegevusega saavutada tahtsid ja kas neil on õrna aimu ka, kui ohtlik nende tegevus on - väike libastumine ja keegi oleks oma lapsest ilma olnud. Rongijuhi läbielamistest ei tasu mõeldagi,» rääkis naine.

«Nende jaoks olin ma muidugi üks mõttetu tegelane, kes tuli neid oma noomimisega segama. Kindlasti on nendel poistel kodus vanemad, õed, vennad – keegi, kes neid koju ootab. Minul ei olnud muud teha kui neile seda meelde tuletada.

Naine postitas sotsiaalmeediasse ka pildi ohtlikke mänge mänginud kolmest poisist, neljas jooksis metsa. «Tahtsin, et keegi tunneks oma lapse ära ja räägiks temaga kodus. Vanemad, palun rääkige oma lastega tõsiselt!»

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Merle Raie märkis, et Elroni rongijuhid pole seni kurtnud, et lapsed raudteel eluga riskivad.

Politsei on samas hoiatanud lapsevanemaid koolide kaudu, et viimasel ajal on sagenenud teatad juhtumitest, kui lapsed mängivad tänaval või maanteel eluohtlikku «mängu» nimega «Jookse või sure». Selle nn mängu mõte on joosta liikuva sõiduki eest võimalikult lähedalt üle tee, kogudes iga filmitud «etteaste» eest punkte.