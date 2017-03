Baarikaklejad ründasid Tapal neid lahutama läinud politseinikku

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova sõnul sai politsei teate baaris puhkenud kaklusest laupäeval kell 4.10.

Konflikti lahendamise käigus löödi ametikohustusi täitnud patrullpolitseinikku, 22-aastast meest. Politseinik tõsiseid vigastusi ei saanud ja jätkas tööd.

«Juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus, mis käsitleb vägivalda võimuesindaja vastu,» ütles Filippova.

Karistusseadustik näeb võimuesindaja suhtes tarvitatud vägivalla eest karistusena ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

Sündmust pealt näinud Postimehe lugeja sõnul saabus kaklust lahutama kaks politseipatrulli, samuti käis sündmuskohal kiirabi.

Postimees on varem kirjutanud, et Evidence on Tapal kurikuulus koht, kus tuleb kaklusi ette sageli.