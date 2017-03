«Pealtnägija»: Eesti suurim meditsiinitarvikute firma tegeles suure pettusega

Saatetegijate poole pöördus naine, kes töötas pikalt Tervise Abi OÜ-s. See 13 aastat tegutsenud firma, mille aastakäive on üle kolme miljoni euro, pakub meditsiinitarvikuid kõigis Eesti suuremates haiglates - nii ortoose, ratastoole, kuuldeaparaate kui isegi invalifte.

Paljude toodete puhul hüvitab Haigekassa 90 protsenti, abivajaja ise maksab kümme protsenti.

Naine rääkis, et Tervise Abi OÜ, seal hulgas ka tema ise selle töötajana, esitasid Haigekassale aga aastaid võltsarveid. Skeem oli iseenesest lihtne.

Kui arst inimesele abivahendi välja kirjutab, ei ole seal kirjas, mis marki peaks toode olema. Toodete hinnavahe sõltuvalt kaubamärgist ja mudelist võib aga olla kümnekordne. Saate poole pöördunud naise sõnul müüdi inimesele tehasetoode, haigekassale esitati aga 90-protsendise hüvitise saamiseks arve kallile eritellimustootele. Ka abivajajad enamasti ei oska küsida mingi konkreetse tootemudeli järele.

Saatemeeskond sai kätte hulga aruandeid, mille Tervise Abi OÜ on haigekassale esitanud, samuti helistati läbi hulk inimesi, kes on firma kaudu endale ortoosi hankinud. Selgus, et haigekassale esitatud arved on oluliselt suuremad väljastatud toodete tegelikust hinnast.

Ortooside, songavööde jms pealt teenis Tervise Abi OÜ kohati mitusada eurot vahelt.

«Pealtnägijaga» rääkinud naise sõnul tulid korraldused võltsarvete tegemiseks ülemuselt ja mõnda aega ei saanud tema isegi aru, et midagi valesti teeb. Ta usub, et nüüd võidakse talle asja avalikustamise eest rängalt kätte maksta.

Jutt on ulatuslikust pettusest, võltsimisest ja kelmusest. Tervise Abi OÜ-l on seitse esindust üle Eesti, välja petetud summad võivad ulatuda kümnete ja isegi sadade tuhandete eurodeni.

Kuidas Haigekassa seda ei märganud?

Haigekassa ravikindlustuse osakonna juhataja Erki Laidmäe sõnul kontrolliti Tervise Abi OÜ-d tavapärase järelevalve käigus 2015. aastal, silma jäi kallite eritellimusega abivahendite suur osakaal, kuid midagi muud kahtlast ei tuvastatud. Järgmisel aastal oli eritellimusega abivahendite osakaal arvetes viiendiku võrra väiksem.

Laidmäe reaktsioon olukorrale on saatejuhi hinnangul üllatavalt leige. Laidmäe märkis, et ta ei oska praegu midagi öelda ja Haigekassa eeldus on, et partnerid on ausad. Laidmäe lisas, et nad kontrollivad firma dokumentatsiooni veel kord.

Tervise Abi OÜ juhtkond on Tais puhkusel, nendega saatemeeskonna.l ühendust saada ei õnnestunud. Küll aga võttis saatega ühendust väga tuntud advokaat Küllike Namm, kes ütles, et kogu süüdistuse näol on tegu väljamõeldisega.

Nammi sõnul olid võltsarved küll olemas, kuid tegu oli saate poole pöördunud naise isetegevusega ja just tema ongi kogu pettuse taga.

Samas, välja petetud raha laekus siiski firma arvele. Naine, kes asja avalikustas, ei saanud kogu pettusest mingit kasu.

Laidmäe märkis, et nüüd ootavad nad Tervise Abi OÜ-lt kogu dokumentatsiooni, et see üle kontrollida. Seejärel kaalutakse prokuratuuri pöördumist.