Hispaanias vahistati Eesti poisi enesetapuni viinud internetiahistaja

Politsei pidas Sanchezi kinni mullu septembris, kuid avalikkusele anti sellest teada täna laiali saadetud pressiteates.

Politsei jõudis ahistajani pärast seda, kui üks Hispaania lapsevanem leidis, et tema poeg vahetas internetis teise väidetava alaealisega intiimseid pilte. Politsei tegi kindlaks, et poiss vahetas pilte hoopis 30-aastane Benjamin Cabello Sancheziga.

Mees on sarnase tegevuse eest juba varem kaks korda kinni peetud: aastatel 2008 ja 2010. Sanchez esines internetis alaealise poisi või tüdrukuna ning otsis kontakti alaealistega. Usalduse võitmiseks saatis ta potentsiaalsetele ohvritele pilte ja videosid, väites, et need kujutavad teda. Kui ohver mehele oma pilte või videosid saatis, hakkas ta alaealist šantažeerima ja üha uusi pilte nõudma.

Politsei konfiskeeris mehe elukohast arvuti ja nutiseadmed ning avastas, et mees oli talletanud üle 2000 pedofiilse sisuga foto ja video.

Sama mees ahistas kümmekond aastat tagasi ka kümneid Eesti alaealisi. Politsei tegi kindlaks, et Benjamin Cabello Sanchezil oli interneti vahendusel kontakt 43 Eesti noorukiga.

Ahistaja lasi internetis naisena esinedes noorukitel saata endast alastipilte ning ähvardas hiljem saadud materjalid kannatanute tutvusringkonnale laiali saata.

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel rääkis toona, et end Hispaania Eesti saatkonna töötaja teismeliseks tütreks Elisaks nimetanud hispaanlase lemmiklinnad olid Eestis Viljandi, Valga, Tallinn, aga talle saadeti pilte ka Saaremaalt, Hiiumaalt, Haapsalust, Tartust, Jõgevalt, Rakverest ja Voorelt.

Kuigi Hispaania politsei tegi juba 2008. aasta lõpus Eesti kolleegide palvel Benjamini kodus läbiotsimise ja konfiskeeris tema arvuti, siis see teda ei peatanud, vaid ta jätkas ohvrite töötlemist netikohvikutes. Ahistamine lakkas alles pärast tema vahistamist.

Üks Eesti nooruk tegi mehe ahistamise tõttu enesetapu, kuna ei suutnud taluda survet ja šantažeerimist.