Eestlasi õpetatakse kampaania korras tere ütlema

«Terel on väga suur ja oluline roll meie elus. Me ei oska seda sõna õigesti kasutada,» rääkis sisearhitekt Ivi-Els Schneider Vikerraadio hommikusaates. Kampaania eestvedaja sõnul ei tule inimesed tihti selle peale, et lihtne tere võib avada paljusid uksi.

Tere ausse tõstmise kampaania taga on Eesti kultuuri koda ja selle liikumise eesmärk on kutsuda inimesi üles üksteist märkama ja toetama. Kui seda kampaaniat korraldama hakati, siis tõid paljud inimesed näiteid, kuidas Eestis ei osata enam tere öelda. «See näitab, et meil on probleem olemas, meil ei osata tere öelda,» rääkis Schneider. Ta rõhutas, et tere on esimene viisakusavaldus omavahelises suhtlemises.

«Majandus- ja sotsiaalteadlased ütlevad, et teretamine toob kogu riigi käekäigule kasu, kui inimesed üksteist toetavad,» rääkis Schneider. Tema sõnul on eestlasi nii vähe ja seetõttu on vaja, et me üksteist toetaks.

Sisearhitekti sõnul räägitakse sageli, et eestlased on oma loomult kinnised ja seda on teotanud ka meie hajataludes eluviis. «Aga see tere ütlemine ei keela sul oma elu elamast ja oma ruumis olemist,» kinnitas Schneider.

Sisearhitekti sõnul leidub vaevalt inimest, kes ei taha, et teda märgataks ja rõõmsalt tere öeldakse. «Me ei soovi midagi võimatut, aga me loodame, et midagi läheb sellest paremaks,» lisas kampaania algataja.