Raske tööõnnetus tõi firmale ning selle juhile kriminaalkaristuse

Süüdistuse kohaselt juhtus 2015. aasta jaanuaris Tartus Ringtee tänaval asuvas garaažis tööõnnetus, kui töötaja kukkus tööülesandeid täites umbes kahe meetri kõrguselt alumiiniumredelilt betoonpõrandale. Kukkumise tagajärjel sai kannatanu raske tervisekahjustuse.

Lõppeval nädalal mõistis Tartu maakohus Ragan OÜ ja selle juhatuse 39-aastase liikme Martini süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises, mis on põhjustatud tööohutusnõuete eiramisest ettevaatamatuses tõttu. Kohus mõistis Martinile nelja kuu pikkuse vangistuse, mis asendati 120 tunni üldkasuliku tööga. Üldkasulik töö tuleb tal teha kahe kuu jooksul, mil ta peab täitma ka kriminaalhoolduse kontrollnõudeid.

Ragan OÜ-le mõistis kohus tingimisi 6000-eurose rahalise karistuse üheaastase katseajaga. Menetluskuludena tuleb Martinil tasuda 801 eurot ja Ragan OÜ-l 729 eurot.

Kohtueelse kriminaalmenetluse juhi Marge Püssi sõnul tuleb ka pealtnäha lihtsate tööde puhul veenduda, et töökeskkond ja vahendid tööohutusnõuetele vastavad. «Taolised õnnetused lõppevad kurvalt nii töötajale kui ka tööandjale. Inimese tervist karistus tagasi ei too, kuid tulevasi samalaadseid õnnetusi saab ikka haruldasemaks muuta,» lisas Lõuna ringkonnaprokurör Püss BNS-ile.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul tuleb tööandjal tagada, et töötajad oleksid töötervishoiu ja tööohutuse osas juhendatud igas tööolukorras, muuhulgas ka redeli kasutamisel. «Redeleid võib kasutada töötamiskohana üksnes erandjuhul, kui muude ohutumate töövahendite kasutamine ei ole õigustatud, ja siis tuleb rakendada täiendavaid ohutusmeetmeid,» rõhutas Oja.

Lõuna prefektuuri politseikapten Anita Peiponen soovitab tööandjatel regulaarselt kontrollida oma töökohta, töövahendeid ja töötajate ohutusteadmisi.

«Oma töötajate tervisest ja nende turvalisest töökeskkonnast hoolimine on olulisim, mille abil oma tööperet väärtustada. Täiskasvanud inimene veedab umbes poole oma elust töökohal, mistõttu on ajaliselt oht suurem, et õnnetus võib juhtuda just töökohal. Seda enam peavad tööandjad pingutama ning tegema endast oleneva, et neid riske vähendada,» selgitas ta.