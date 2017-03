Savisaare protsessi eelistung läheb edasi

Tänasel istungil võtab kohus seisukoha eelmisel, 16. veebruaril toimunud eelistungil esitatud taotluste osas. Ka on menetluspooltel võimalus esitada kohtule veel taotlusi.

Esimesel eelistungil jõuti paika panna kohtuistungite esialgne kava. Kohtunik Anne Rebane kuulas ära osapoolte taotlused ja kokku lepiti istungiajad. Kriminaalasja avaistungi ajaks sai 12. juuni. Riigi Teataja kodulehel võib näha, et istungiaegu on kirjas juba kolm lehekülge kuni detsembri keskpaigani.

Lehekülgede kaupa istungiaegu

Liivalaia kohtumajas on seekord kohal ka Keskerakonda ja selle endist liidrit Edgar Savisaart kaitsev vandeadvokaat Oliver Nääs. Veebruaris toimunud esimese eelistungi ajal Nääsi polnud ja ametist kõrvaldatud Tallinna meeri esindas tema asenduskaitsja, Lextali büroo vandeadvokaadi abi Gretta Oltjer-Timberg. Viimane keeldus pärast istungit kommenteerimast, milliseid taotlusi ta kohtunikule esitas.

Eelmisel reedel tekitas segadust Nääsi kommentaar BNSile, et ta ei kavatse kummagi kaitsealuse osas prokuratuuriga kokkuleppele minna. Erakonna peasekretär Jaak Aab ruttas seepeale pressiteate vahendusel täpsustama, et Keskerakond ei välista kohtumenetluses kokkulepet.

Nääs selgitas Postimehele, et küsimus talle ja ka tema vastus käisid eelistungi kohta. «Ma ütlesin, et erakond ei ole taotlenud eelistungiks kokkulepet, kuid Jaak Aab ja erakonna esindajad ei välista kokkuleppe sõlmimist edasise menetluse käigus,» lausus ta.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles esimese eelistungi järel, et tervisega seotud taotlusi keegi kaitsjatest ei esitanud. Küll aga esitati kümneid muid taotlusi.

Kes taotles ajapikendust, kes süüdistusakti tagastamist

Alexander Kofkini esindajad taotlesid muu hulgas mõistliku menetlusaja nõuete rikkumist. Aivar Pilv kinnitas, et kokkuleppele Kofkin ei lähe ja on valmis ütlusi andma kohtus üldmenetluse käigus.

Sama kinnitas ka Aivar Tuulbergi kaitsev vandeadvokaat Indrek Leppik, kelle sõnul Tuulberg kokkuleppele prokuratuuriga minna ei saa. Tuulbergi esindaja taotles süüdistusakti tagastamist, kuna see ei vasta seaduse nõuetele.

Kofkini kaitsjad käsitlesid eelistungil varasemalt kaitseaktis välja toodud küsimusi. Kaitsjate arvates ei vasta esitatud süüdistusakt kriminaalmenetluse seadustikus esitatud nõuetele, sest see on ebaselge ja sisulistes käsitlustes vastuoluline. «Sellisel kujul esitatud süüdistusakt rikub kohtupraktikas korduvalt rõhutatud isiku kaitseõiguse üldtunnustatud põhimõtteid. Me pidasime vajalikuks juhtida kohtu tähelepanu süüdistusaktis esinevatele puudustele,» selgitas Pilv.

Kofkini kaitsjad taotlesid ka teabehanke raames kogutud tõendite seaduslikkuse kontrolli ja tõid välja mõistliku menetlusaja nõuete eiramise seoses Šveitsis läbiviidud menetlustoimingutega 2011. aastal. Muus osas puudutasid taotlused Pilve sõnul kohtumenetluses uuritavate tõendite ringi.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus märkis, et Alexander Kofkinile kriminaalasjas esitatud süüdistused ei puuduta väidetavat rahapesu episoodi Šveitsis, milles süüdistatakse Edgar Savisaart.

Priit Kutserit kaitsev vandeadvokaadi abi Raiko Paas ütles, et esitas kohtunikule koos kaitseaktiga ka taotluse tõendite vastuvõtmiseks. Tõendite sisu tuleb avaldamisele põhiistungil. Hillar Tederi valitud kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg ütles, et taotles kaitseakti esitamise tähtaja pikendamist, mille kohus ka rahuldas.

Riigiprokuratuur esitas novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule Priit Kutserile ja viiele ettevõtjale: Aivar Tuulbergile, Alexander Kofkinile, Hillar Tederile, Vello Kunmanile ja Villu Reiljanile.