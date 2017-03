Matkasportlane võtab üksinda ette piiriteekonna Tõstamaalt Peipsini

Kui 16. aprillil võtab sadakond eriettevalmistusega eksperti ette raskesti läbitava piiriteekonna Tõstamaalt Peipsini, et ammune piir EV100 tähistamise avasündmusena sümboolselt kustutada, siis kuu aega varem läbib selle teekonna täiesti üksinda ka seiklussportlane Tammemäe. Matka alustab ta raja Pärnumaa poolsest otsast.



Idee eelmatk teha käis matkasportlasele välja Riigikantselei ning kuna Tammemäel oli parasjagu ka vaba aeg, siis haaras ta spordi – ja matkasõbrana võimalusest kinni.



«Üritan liikuda võimalikult vähese varustusega ja kerge seljakotiga. Plaanis on kerge jooksusammuga seda läbida ja täiendada söögikraami nii palju kui saan tee peale jäävatest poodidest või saateauto abil,» rääkis Tammemäe.

Päris telgis ööbimist matkaja ette ei võta ning ööbimised on plaanis kohalikes majutusasutustes. «Neid oli natuke keeruline leida, sest mu eesmärk on ööbida võimalikult joone lähedal. Üritan omal jalal jõuda tee pealt ööbimiskohta ning kahes kohas ööbin RMK metsaonnis, kuhu toob auto mulle varustuse – telgi ja magamiskoti, mida ma ise kaasas ei kanna,» selgitas Tammemäe.

Maastik on talle veel võõras, ent ühte lõiku käis ta koos projektijuhiga vaatamas ja läbimas. Juba seal tuli rinda pista üle jõe ujumisega ning erinevaid veetakistusi jääb sel matkal päris palju ette. «Oodata on üsna metsikut matkamist võrreldes tsiviliseeritud RMK laudtee matkaga,» nentis Tammemäe.

Kuigi seljakott peab olema võimalikult kerge, siis aastaaega arvesse võttes tuleb varustus ka korralikult läbi mõelda. «Kui ühe päeva jooksul kõik neli aastaaega ära näed, siis on keeruline,» sõnas matkaja.

«Ootan kahtlemata huviga seda matka. Hea võimalus mööda Eestimaad ringi rännata. Mind pigem tõmbavadki mitte väljareklaamitud turismimagnetid, vaid pigem tagasihoidlikum pool,» ütles Tammemäe, kelle jaoks ise avastamisrõõm on matkamise juures tähtis.

Muretsemisega ei ole Tammemäe samuti jõudnud tegeleda, sest kogemusi mehel jagub ning Eestis loodus on pigem sõbralik. «Keegi sind metsas ära ei taha süüa,» märkis Tammemäe. Veebruarikuus USAs Nevadas rännates muretses mees pikkade vahemaade tõttu näiteks sellepärast, et kas üldse jõuab, kuhu vaja ning kas jagub ka vett ja söögipoolist. «Mind ümbritses enamasti tühi ja viljatu maa, kus ei olnud ei vett ega rohelust,» nentis ta.

Eesti metsad aga on turvalised. «Tunnen end metsas turvalisemalt kui öösel kuskil Lasnamäe tänavatel. Ma tean, et kõigi takistusega, mis tulevad, saan eeldatavasti ka hakkama nii kilometraaži kui ilma mõttes. Vahemaad on ka väikesed ja kui midagi vaja, siis saan saateautoga seda organiseerida,» rääkis Tammemäe.

«Kõige olulisem ongi see, et vesi on koguaeg olemas. Mul on kaasas veepuhastusfiltrid ja tabletid ning vajadusel saan vett hankida jõgedest ja teistest veekogudest. Selle võrra on jällegi lihtsam, kui kuskil kõrbes või mujal maailmas, kus pole joogiveega nii kerge,» ütles matkasportlane.

Joosep Tammemäe on osalenud erinevatel seiklusspordi võistlustel. Need on mitmepäevased orienteerumisvõistlused, kus kaardi abil läbitakse kontrollpunkte joostes, rattaga ning süstaga, mille kestvus klassikaliselt 3-4 päeva. Viimane võistlus oli Las Vegase lähedal Mojave kõrbes, 80 tundi.

Ta on Austraalias suusainstruktorina töötanud ja Eestimaale rattaga tiiru peale sõitnud, kokku üle 2000 kilomeetri. 2016. aastal võitis Tammemäe Eestimaa Xdreami hooaja võidu. Tammemäe lõpetas 2015 Maaülikoolis metsamajanduse magistrantuuri.