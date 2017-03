Joobes juhtimisega vahele jäänud vanempiirivalvur lahkus töölt

12. märtsi õhtul tuvastasid politseinikud Rohuküla sadamas praamijärjekorras oodanud Kärdla politseijaoskonna vanempiirivalvuril joobe. Vahetult enne anti häirekeskusele kahel korral teada kahtlase sõidumaneeriga juhist, kirjeldusele vastava sõiduki avastaski patrull praamijärjekorrast.

Sel hetkel 50-aastane mees teenistusülesandeid ei täitnud ning ta oli parajasti oma isiklikus sõiduautos.

Ehkki peale tema sõidukis kedagi teist ei olnud, alustati kohe distsiplinaarmenetlust, tõendmaks, kas ta ikkagi juhtis sõidukit. Lääne prefekt Kaido Kõplas tegi talle õige pea ka ettepaneku ametist lahkumiseks, teatades avalikkusele, et mehe väärtused ja hoiakud ei ole politseis töötamiseks sobivad.

Vanempiirivalvur tunnistas tööandjale juhtunu üles ja põhjendas seda probleemidega isiklikus elus, mis tol päeval eskaleerusid. «Ükskõik, milline see põhjendus ka poleks, on see tegu lubamatu ja õigustust sellele olla ei saa,» rõhutas Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik.

Jaoskonna töötajatega räägiti

Vahepeal oli vanempiirivalvur korralisel puhkusel, kuid nüüdseks on ta politsei- ja piirivalveametist lahkunud.

See on seitsme kuu jooksul juba teine kord, kui Kärdla politseijaoskonna töötaja joobes juhtimisega vahele jääb. Mullu 26. augusti õhtul tabas Hiiumaal liiklusjärelevalvet teinud Põhja prefektuuri liiklusüksus puhumisreidi käigus roolist 49-aastase Kärdla politseijaoskonna vanemkomissari. Mehel tuvastati 0,6 promilli suurune alkoholijoove.

Ametnik töötas Kärdla politseijaoskonnas väärteomenetlejana ning ka tema sõitis isikliku autoga ega täitnud sel ajal tööülesandeid. Politsei alustas toona väärteomenetlust ja mees vabastati ametist.

Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik lisas, et jaoskonna töötajatega on mõlemad juhtumid läbi arutatud.