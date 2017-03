Otseülekanne inspiratsiooniürituselt: Haapsalus innustavad noori mööblitegijad

Tartu Kunstikooli lõpetanud Ala alustas mööbliäris Skandinaavia 1950ndate ja 1960ndate mööbli müügi ning restaureerimisega. Inspiratsiooniüritusel räägib mees, kuidas ta jõudis eduka mööblifirma loomiseni ning milline oli kooli roll sellel teel.

Esinejate seas on ka Oliver Laats, kes on ise lõpetanud Haapsalu kutsehariduskeskuse. Ta on välja töötanud uuendusliku tekstiiliga dekoreeritava niiskuskindla viimistlusplaadi ning selle tootearenduse eest ka auhindadega pärjatud.

Töökohapõhisest õppest ning mööbli- ja puidutööstusest räägib Haapsalu Uksetehase arendusdirektor Rene Serg. Innove Rajaleidja karjäärispetsialist Triinu Karolin annab nõu, kuidas leida sobiv elukutse ja planeerida karjääri ning Kutsekoja esindaja Yngve Rosenblad teeb ülevaate perspektiivikatest oskustest, mis tulevikus suurema tõenäosusega hinnas on.

Ürituse kava:

12 Avasõnad

12.05-12.25 Marko Ala ettekanne

12.25-12.40 Oliver Laats, edukas vilistlane ja ettevõtja, «Kutseharidus ja edukas karjäär»

12.40-12.55 Rene Serg, Haapsalu Uksetehase arendusdirektor, «Töökohapõhise õppe eelised mööbli- ja puidutööstuses»

12.55-13.15 Paus

13.15-13.35 Yngve Rosenblad, SA Kutsekoda, «Tuleviku tööoskused»

13.35-13.55 Triinu Karolin, Rajaleidja keskus, «Kuidas kujundada oma karjääri?»

13.55-14.20 Võõrustajakooli pooltund: Kahoot! – lõbus mäng kutseharidusest

Lisainfot oskuste aasta ja toimuvate sündmuste kohta leiab Oskuste aasta veebilehelt.