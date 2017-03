«Pealtnägija»: Eesti suurim liiklusõnnetuste põhjustaja - pensionär Valentina Lasnamäelt

Facebooki grupis, mis pensionär Valentinale pühendatud, on oma 2000 liiget. Kõik nad postitavad aina uusi pilte ja näiteid sellest, millega on taas hakkama saanud proua, keda kutsutakse hüüdnimega «Subarik», vahendas ETV saade «Pealtnägija».

Proua nimi on Valentina Terehhova. Ta sõidab helesinise sõidukiga, sai load aastal 2000 ja maksab pidevate väikeste avariide tõttu liikluskindlustusmaksena 1600 eurot aastas.

Proua autojuhistiili iseloomustavad pidevad valestiparkimised, ohtlikud manöövrid, suunatule mittekasutamine, teelt välja ja vastassuunavööndisse kaldumised, aga ka kiiruseületamised. Venekeelses sotsiaalmeedias on ta tuntud staar.

Saade küsis Terehhovalt kommentaare. Näiteks on proual kombeks parkida täiesti suvalistesse kohtadesse, näiteks kõnniteele. Terehhova selgitas, et ta ei taha end õigustada, aga kuna tal on seljaprobleemid, siis on tal reegel, et tuleb parkida võimalikult lähedale uksele majja, kuhu ta soovib minna.

Parkimisest hullemad lood on aga riskantsete manöövritega.

Saatejuht sõitis prouaga kaasa ja filmis seda, hiljem hindas Terehhova sõidustiili sõiduõpetaja. Terehhova ei hoia rada, ei näita suunatuld, ületab pidevjoont, kaldub teepervele, pöörete tegemisel vastassuunavööndisse, ületab piirkiirust, nt 20 km.

«Ma ei tee seda meelega,» ütleb proua, ja võtab kõik omaks.

Ta on põhjustanud 4,5 aasta jooksul 20 avariid, rohkem kui keegi teine Eestis.

Prouale pühendatud facebookigrupi liikmed leiavad, et Terehhovalt tuleks load ära võtta. Politsei aga möönab, et ainuüksi väikeste avariide põhjustamise eest ei saa kelleltki sõiduõigust ära võtta.

Terehhova lubab edaspidi olla püüdlikum.