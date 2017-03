Anvelt: püsima jääb vaid uuele avatud rahvusriik

Anvelt ütles Põhjamaade Ministrite Nõukogu korraldatud Põhja- ja Baltimaade rändekonverentsil, et püsima jääb vaid uuele avatud rahvusriik, edastas siseministeerium. Nii ootab ka Eesti siia elama haritud ja tegusaid välismaalasi, kes tahavad ja suudavad Eesti arengusse oma panuse anda, märkis siseminister.

«Rahvusriigina iseendasse kapseldumine viib hääbumisele. Meil on vaja uusi ideid, uusi inimesi, vaid nii saame tugevamaksm,» sõnas Anvelt. Siseminister rõhutas, et teisalt tuleb avatud rahvusriigi kodanikke kaitsta ebaseaduslike või pahatahtlike tulijate eest ning seal on riigil rände kontrollimisel oluline roll.

«Avatud rahvusriiklus ei tähenda naiivsust. Inimesed, kes tulevad siia teise eesmärgiga kui nad väidavad, kes ei vaja rahvusvahelist kaitset mitte mingil kujul, tuleb tagasi saata,» sõnas Anvelt.

Juba Eestisse saabunud inimest peab aga aitama ja toetama siinsesse ühiskonda sulandumisel, milleks on olemas nii nõustamisteenused kui ka kohanemisprogramm, märkis Anvelt ja lisas, et Eestis on vaja ühiselt tegeleda ka ühiskonna hoiakute ja arusaamade muutmisega, et teisest rahvusest inimesed tunneksid Eestis end oodatuna ja turvaliselt.