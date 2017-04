«Kodutunde» abivajaja mõisteti suurperede liidult raha omastamises süüdi

«Kodutunde» meeskond aitab oma järgmises saates viie lapse ema Küllikest. Paraku aga muudab asja irooniliseks see, et veel möödunud aasta lõpus mõistis Pärnu maakohus Küllikese süüdi teiste abivajajatega tegelevalt liidult raha omastamises.

Süüdistuse kohaselt omastas naine talle usaldatud ja tema korralduses olevat MTÜ Läänemaa Suurperede Liidule kuuluvat vara kokku 687 euro eest. Veebruaris jättis ringkonnakohtu kriminaalkolleegium maakohtu otsuse muutmata ja otsus jõustus lõplikult märtsi lõpus.

Kohus karistas naist kolmekuulise tingimisi vangistusega, kuid kuna asi lahendati lühimenetluses, vähendati karistust ühe kuu võrra. Seega jäi karistuseks kaks kuud vangistust, ent naine ei pea trellide taha minema, kui ta 12-kuulise katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu toime ei pane.

Enda sõnul võttis raha lühiajaliseks laenuks

Küllike sai süüdistuse omastamises, sest ajal, kui ta oli veel MTÜ Läänemaa Suurperede Liidu juhatuses, kasutas ta raha liidu pangakontolt enda tarbeks. Omastatud summad jäid 30 ja 150 euro vahele. Väljamakse juures oli selgituses märgitud näiteks «väljamakse kütuse jaoks», «laagriraha», «liidukoosolek», «suvepäevad».

Kaitsja sõnul ei omastanud naine raha tahtlikult, vaid kasutas seda n-ö laenuks, et see siis hiljem tagasi maksta. Tõepoolest, naine oli jõudnud kogu raha kontole tagasi kanda juba enne, kui asi kohtussegi jõudis. Prokurör seevastu leidis, et naine omastas raha tahtlikult, sest ta ei ta ei olnud väljamakse selgituseks märkinud «laen», vaid varjas seda teadlikult.

Küllike ise end omastamises süüdi ei tunnistanud. Ta selgitas, et osa rahast läks reaalselt ühingu tarbeks ning selle osa, mida ta väidetavalt laenas, maksis ta kenasti tagasi. Samas tunnistas naine kohtus, et ta oleks pidanud liidu käest otse laenu küsima. Ta tunnistas, et ei käitunud õigesti.

Kohus asus selles hoolimata seisukohale, et naine pani kuriteo toime tahtlikult. Varem Lääne prefektuuris piirivalvurina töötanud Küllike esitas PPAs lahkumisavalduse tänavu veebruaris, kui kohus oli tema suhtes juba süüdimõistva otsuse teinud, kuid vahetult enne seda, kui otsus lõplikult jõustus.

Saatetiim oli asjast teadlik

«Küllike ei teinud sellest kohtuasjast meie ees mingit saladust,» ütles Postimehele «Kodutunde» saatejuht Signe Lahtein. «Tema sõnul on iga vaidlusalune sent ammu ühingu kassasse tagasi pandud. Suhtlesime sel teemal ka teise samas ühingus aktiivselt tegutsenud inimesega, kes kinnitas sama,» lisas saatejuht.

«Kodutunne ei käi aitamas pühakuid (vaevalt, et neid Eestimaal ongi!), saate idee pole premeerida täiskasvanud inimesi õigesti elatud elu eest, vaid aidata lapsi. Jah, Küllike on eksinud ja selle eest oma «vitsad» saanud. Kuid meil pole mingit põhjust arvata, et ta pole oma lastele hea ema ning et tema lapsed ei vääriks pesemisvõimalust või põrandat, kust läbi ei kuku,» sõnas Lahtein kirjalikus kommentaaris.