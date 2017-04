12 kliki jaoks kolm tundi: teadlased on hädas üliaeglase infosüsteemiga

Eesti Teadusinfosüsteem, lühidalt ETIS, on 2006. aastal loodud infosüsteem, milles hallatakse kõigi teadlaste, doktorantide ja paljude tudengite CVsid – töökohad, haridustee, tunnustused, juhendamised, kõik avaldatud artiklid. Lisaks viiakse süsteemis läbi rahastustaotlusi ja projektide hindamisi.

Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi juhataja, bioinformaatika professor Jaak Vilo tõdes, et ETISe näol on tegemist suure süsteemiga, kus on palju keerukat infot ja palju kasutajaid, kes on kõik väga erinevates rollides.

Kogu süsteemi keerukus tähendab Vilo sõnul aga seda, et ka süsteemi arendamine ja käigushoidmine on omakorda keeruline. «Ja siit tulevad probleemid teadlastele,» ütles ta.

Sel nädalal saatis Tartu Ülikooli senat samal teemal haridusministeeriumile ka pöördumise, milles juhib puudujääkidele tähelepanu ja palub süsteemi uuendamise prioriteediks seada. «Eesti Teadusinfosüsteemi ebarahuldav toimimine, sealhulgas ebastabiilne infotehnoloogiline platvorm ja süsteemi puudulik toimimine tekitab teadlastele põhjendamatut aja- ja närvikulu,» seisab rektor Volli Kalmu allkirjastatud pöördumises.

Neid probleeme teab Vilo omast käest vägagi hästi. «Süsteem töötab vahel ebaloogiliselt, ebakonsistentselt – info läheb kaduma, vale info võib tekkida valedesse kohtadesse. Ja kõik on aeglane. Vahel mõnele inimesele täiesti väljakannatamatult, samas kui teisel pole samu probleeme üldse,» selgitas ta.

12 kliki jaoks kulus kolm tundi

Vilo leiab, et kui sajad inimesed on sunnitud süsteemi kasutama uurimisraha taotluste ja aruannete esitamiseks, kuid süsteem on aeglane, läheb nende samade sadade inimeste tööaeg raisku.

Tasub mainida sedagi, et igal aastal uuendatakse kõikide grantide finants- ja vahearuandeid, esitatakse jätkamise jaoks taotlusi ja esitatakse uusi granditaotlusi. Grante on kokku tuhandeid ja seega peavad kõigi nende juhid ja põhitäitjad tegema tööd ETISes.

«Kui need sajad ja sajad teadlased, instituutide juhatajad, dekaanid, prorektorid peavad selle tõttu oma tööaega raiskama, siis me kallame maha lihtsalt nende närve ja tööaega,» ütles Vilo.

Probleem on selles, et igasuguste rahastustaotluste ning aruannete esitamisel on konkreetsed tähtajad. Juhul kui ETIS ei toimi nii nagu peaks, ei osata arvestada, kui palju aega kulub taotluse kinnitamiseks süsteemis.

Ülikooli teadus- ja arendusosakonna juhtaja Indrek Ots tõi välja, et ülikool suure asutusena võib ühte taotlusvooru esitada sadu erinevaid taotlusi ning, kui ETIS on aeglane, siis võtab nende taotluste kinnitamine mitmeid tunde.

«Tulemuseks on olukord, kus taotlust esitama asudes ei ole teada, kui kaua selle esitamine aega võtab ning kas üldse on seda konkreetsel ajahetkel võimalik teha. Siit ka suur aja- ja närvikulu,» lisas Ots.

Näiteks veebruaris esitas Tartu Ülikool välishindamise enesehindamisanalüüsid. Kokku esitas ülikool kuus analüüsi. Nende esitamine ehk analüüside allkirjastamine süsteemis (kokku tuli teha 12 klikki!) võttis Otsa sõnul aega kolm tundi.

Tema sõnutsi ei ole ülikoolil ja riigil põhimõttelisi eriarvamusi süsteemi toimimise osas. «Ma olen jätkuvalt seda meelt, et ETIS on suurepärane süsteem, küsimus on selle toimimises,» ütles Ots.