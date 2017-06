Magusaid jogurteid ja keefiri ähvardab samuti magusamaks

Rahandusministeerium tegi ettepaneku kehtestada magusamaks piima baasil valmistatud jookidele, mis sisaldavad suhkrut või magusainet. Sellisteks jookideks on näiteks magusad joogijogurtid, keefirid, samuti magusad taimepiimad, nagu sojapiim. Sel juhul hõlmab seadus ministeeriumi kinnitusel kõiki magustatud jooke.

Piimajookidel on lootust pääsemiseks

Kuigi ministeerium soovib piimatooted eelnõusse sisse kirjutada, siis ei tähenda see nende maksustamist, sest riik soovib taotleda neile Euroopa Liidust riigiabi. Kui riigiabi luba ei saada, on kõik need magustatud piimajoogid maksu all. Praegu valmistab rahandusministeerium ette taotlust Euroopa Komisjonile riigiabi loa andmiseks magusate piimajookide ning 100-protsendiliste puu- ja köögiviljamahlade kohta.

Magustatud joogi termini juurde on toodud ka varem seaduse lisas kajastatud välistused, mida ei loeta magustatud joogiks. Magustatud jook ei ole toidulisand, eritoit ega meditsiinilisel eesmärgil kättesaadavaks tehtud jook, näiteks glükoositaluvuse testimiseks tarbitavad glükoosisiirupid.

Vastupidine lahendus ehk seaduses välistamine ja riigiabi mainimata jätmine oleks riskantne. Kui Euroopa Komisjon ei ole riigiabi andmisega nõus, siis kohustutaks sisse nõudma vahepeal tasumata jäänud maks koos intressidega. See võib mõjuda Eesti tööstustele laastavalt.

Rahandusministeerium soovib oma kirjaga eelnõus täiendada ning põhjalikumalt selgitada magustatud joogi terminit. Magustatud jook on jook, mis sisaldab magusainet või suhkrut. Täiendavalt on lisatud, et magustatud jook võib olla ka valmistis, millest magustatud jooki valmistatakse – näiteks siirup või pulber. Eelnõus olid valmistised ka varem sees, kuid seaduse lisas.

Rahandusministeeriumi teeb ka ettepaneku eelnõus laiendada maksukohustuse tekkimise regulatsiooni. See puudutab ettevõtjaid, kes restorani-, baari-, pubipidajatena jne lasevad füüsilistel isikutel teisest riigist tuua magustatud jooke ning teevad need esmakordselt kättesaadavaks Eestis. Sellised ettevõtjad päris kindlasti teavad või peavad teadma, et nimetatud joogid on deklareerimata ja maksustamata. Kuid kuna nemad teevad need Eesti turul esmakordselt kättesaadavaks, siis peab maksukohustus ka nendele laienema.

Eelnõusse esitatud ettepanekuid arutatakse Riigikogu rahanduskomisjonis eeloleval neljapäeval.