Puudega lapsed ootavad kuude kaupa hambaravi üldnarkoosiga operatsioone

Väikesel Laural on autismi häire ja tunnetussfääri eripärasuse tõttu ei sobi tavaliselt nendele lastele traditsioonilised hambaravi viisid. Ainus võimalus ongi tihtipeale hambaravi üldnarkoosiga, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

«Pöördusime kliinikutesse Tallinnas ja Tartus, aga järjekorrad olid kolm kuni neli kuud. Kannatasime, kannatasime ja lõppkokkuvõttes lagunes hammas ära ja tuli ise välja ning probleem oligi sedasi lahendatud,» rääkis Laura ema Anna.

Algselt oli mõeldud narkoosiga hambaravi just puudega lastele, aga reaalsuses on olukord hoopis teistsugune.

«Tänase päevaga on väga suur hulk teenust saavate laste seas juba normaalse intellektiga, kellele see narkoosiga ravi on, mulle vahel tundub, kergema vastupanu teed minek - ehk me (lapsevanemad) ei pea last ette valmistama, ei pea temaga kokku leppima. See on ka üks põhjuseid, miks puuetega lastele see järjekord narkoosile veenib,» arvas Tallinna lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts.