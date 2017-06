Koos erisoodustusmaksuga paisub Repsile tehtud kingi hind veelgi

Maksu- ja tolliametist kinnitati Postimehele, et kui ministeeriumi töötajale tehakse kingitus, siis on tegemist erisoodustusega. See tähendab, et kingituselt tuleb tasuda sotsiaal- ja tulumaks.

1800 euro suuruse kingituse puhul jääb erisoodustusmaks 1200 euro kanti ehk siis kokku läheb Repsile tehtud kink haridusministeeriumile maksma ligi 3000 eurot.

Postimees kirjutas täna, kuidas haridusministeerium kinkis juba kuuenda lapse ilmale toonud minister Mailis Repsile 1800 eurot maksnud õlimaali. Esialgu kavatseti talle kinkida mängukaru ja õnnitluskaart, kuid viimasel hetkel ilmus ministeeriumi värske kantsleri Tea Varraku nõudmisel kingituste sekka ka kunstnik Ivika Luiski 1800 eurot maksev õlimaal.

Kuna maali maksis kinni ministeerium, kannab esitatud arve ka Varraku allkirja. «Oleme oma ministri üle väga uhked,» põhjendas kantsler maksumaksja raha eest tehtud kallist kingitust.

Postimehe uudis kantsler Varraku otsusega tehtud kallist kingitusest minister Repsile ajas kihevile nii mõnegi muu ministeeriumi ametnikud, sest ministeeriumide seniste tavade kohaselt pole alluvad ministritele riigieelarvest hinnalisi kingitusi teinud. Seni on see käinud ikka vastupidi - ministrid on kinkinud pikaajalistele ametnikele hea riigitöö eest ise hinnalisi meeneid.

«Selles mõttes on Varraku kingitus muidugi halb pretsedent,» kommenteeris ühe teise ministeeriumi juhtivametnik eravestluses Postimehele.