Ida-Viru programm on valitsuses hangunud

Ida-Viru investeeringute programmi tegemine oli praeguse võimuliidu koalitsioonileppes üks kahest suuremast maakonda puudutavast ettevõtmisest sisekaitseakadeemia Narva kolimise kõrval, mis nüüdseks on asendatud vaid kolledži variandiga.

Sotside esimees Jevgeni Ossinovski ütles mullu novembris Põhjarannikule, et Ida-Viru programmi põhimõtted saavad selgeks juba mõne kuu pärast. Sel kevadel Ida-Virumaal käinud peaminister Jüri Ratas kinnitas Põhjarannikule, et tegevuskava tuleb valitsuse lauale aprilli lõpus või maikuu alguses. Reaalsuses ei ole see senini päevakorras olnud ei valitsuse istungitel ega ka kabinetinõupidamistel.

Ametist tagasi astunud riigihalduse ministri Mihhail Korbi moodustatud ekspertide öörühma kuulunud endine riigikogu liige Lembit Kaljuvee ütles eile Põhjarannikule, et töörühm pole juba rohkem kui kuu aega koos käinud ja talle on mõistetamatu, miks valitsus seni tehtud ettepanekuid ei aruta.

Rahandusministeerium ei osanud eile Ida-Viru programmi käekäigu kohta varem öeldule midagi uut lisada ega ka välja pakkuda, millal valitsus seda arutama võiks hakata.