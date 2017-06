Kohus mõistis vietnamlasi smugeldanud maffiagrupi süüdi

Süüdistatavad, nende kaitsjad ja Viru ringkonnaprokurör Olga Dorogan sõlmisid kriminaalasjas kokkulepped ning kohus, olles veendunud süüdistuste tõendatuses ja kokku lepitud karistuste ning muude meetmete seaduslikkuses, kinnitas kokkulepped.

Kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdistatud Igor Aleynikovile (45) mõistis kohus liitkaristuseks viis aastat vangistust, millest osa kuulub ärakandmisele reaalselt, osa aga tingimisi. Tingimisi mõistetud karistuse eelduseks on viie aasta pikkuse katseaja edukas läbimine. Kohtuotsuse kohaselt konfiskeeritakse Aleynikovilt temalt juba arestitud ligi 25 000 eurot ja veel 35 000 eurot, mis tuleb hüvitada perioodiliste maksetena.

Konstantin Šestakovi (44) karistuseks on neli aastat ja neli kuud vangistust, millest osa tuleb kanda reaalse vangistusega, osa aga jäetakse tingimisi kolme-aastase katseajaga täitmisele pööramata. Siingi on tingimisi mõistetud karistuse eelduseks katseaja edukas läbimine. Samuti on üheks vabadusse jäämise tingimuseks temalt konfiskeerimisele kuuluva 5000 euro hüvitamine.

Andrey Stepanenko (53) mõistis kohus kuritegelikku ühendusse kuulumise süüdistuses prokuröri poolt süüdistuses loobumise tõttu õigeks. Tubakatoodete käitlemise korra rikkumise eest karistati teda viie kuu ja 27 päeva pikkuse tingimisi vangistusega ning täiendavalt konfiskeeriti temalt 1300 eurot ja sõiduauto BMW.

Ka Igor Tsõganovile (33), Oleg Klishinile (38), Vladimir Slavetskiy’le (49), Einar Tublile (53), Aleksei Smekalovile (48) ja Vladimir Solomonovile (53) mõistis kohus karistuseks vangistused vahemikus kolm kuni neli aastat, millest osa tuleb kanda reaalselt, osa aga jäetakse tingimisi kohaldamata. Slavetskiylt konfiskeeris kohus sõiduauto BMW.

Kohus määras hävitamisele muuhulgas kuritegude toimepanemisel kasutatud ja kahtlustatavate kinnipidamisel neilt ära võetud üle 40 mobiiltelefoni, raadiosaatjad ja navigatsiooniseadmed ning mõistis välja menetluskulud.

Süüdistuse kohaselt lõi Aleynikov kuritegeliku ühenduse 2006.aastal ning värbas ühenduse heaks tegutsema kümneid inimesi, kelle tegevust ta erinevatel ajaetappidel juhina koordineeris kuni tema kinnipidamiseni 2016. aasta 12. aprillil. Ühenduses toimis kindel käsuliin - Aleynikov andis kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid, seisukohti ja nõusolekuid kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegudest saadud varalise kasu jaotamise ning kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas.

Kuritegelikus ühenduses oli loodud hierarhiline juhtimine, kus tugeva konspiratsiooni eesmärgil andis Aleynikov vahetult juhiseid edasiseks tegutsemiseks kuritegude, toimepanemisel üksnes lähedal seisvatele alluvatele, kes panid ise vahetult toime kuritegusid või edastasid Aleynikovi juhised täitmiseks vahetult kuritegusid toimepanevate teistele isikutele. Kuritegudeks olid sigarettide ja alkoholi salakaubavedu ja nende realiseerimine, aga samuti inimkaubandus..

Salakaubanduse toimepanemiseks kasutas Aleynikov ja tema juhitud kuritegelik grupp erinevaid skeeme, sealhulgas kasutati spetsiaalselt salakaubaveoks ümberehitatud sõidukeid ja veokeid, ujujate abi sigarettide toimetamisel üle riigipiiri Narva jõel, samuti Venemaal Leningradi oblastis elavaid ja raudteel töötavaid tuttavaid.

Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ning kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus ja huvides, rahaliseks toetamiseks, samuti nende õigusabikulude katteks. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse.