Kuressaares taastatakse Põhjasõja-eelne pukktuulik

Tuulik taastatakse koos sisseseadega Saaremaa Muuseumi ja Altia Eesti ASi ühisprojektina vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks, teatas ettevõte.

Saaremaa Muuseumi direktori Endel Püüa sõnul on tuuleveski olnud aastasadu Kuressaare kindluse loomulik osa. «Vähemasti 17. sajandil asus see praegusel läänebastionil, mis tollal kandiski Veski bastioni nime. Meie eesmärgiks on ehitada üles ajastu tüübile vastav pukktuulik, toetudes tolleaegsetele joonistele ja kirjeldustele,» ütles ta.

Pressiteate kohaselt on kindluse tuulikute ajaloost teada nii palju, et pärast pukktuuliku hävimist ehitas kohalik kaupmees Jelisar Beloussov tsiviilteenistuse valitsuse loal 1787. aastal põhjabastioni suurtükitorni müüridele hollandi tüüpi tuuliku. Tuulik püsis sellel kohal 18. novembrini 1795, mil see hävis tulekahjus.

Tuulikute Meistrikoja ekspert, arhitekt Mihkel Koppel lisas, et Kuressaares on praegu üks hollandi tüüpi kohvik-tuulik, kuid pukktuulikuid ei ole ning neid ei leidu ka ühegi teise Eesti linna piirides. «Kuressaares oli kunagi palju pukktuulikuid, kuid kõik on hävinenud, peamiselt 18. sajandil,» ütles ta.