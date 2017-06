Pärnumaa farmis tuvastati sigade Aafrika katk

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul sai juhtumi uurimine alguse eile seoses sigade suurenenud suremusega farmis. Samuti oli 50 siga ühes sulus kõrges palavikus.

AS Vireen alustab täna sigade hukkamist ning toimetab hukatud loomad loomsete jäätmete käitlemise tehasesse. Nakkuse tõkestamiseks on taudipunktis kehtestatud karantiin ning hoone desinfitseeritakse.

Taudipunktist kümne kilomeetri raadiusesse ei jää rohkem seafarme, seega esialgu rohkem kitsendusi ümbruskonna farmidele ei rakendu.

Taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult VTA volitatud isikud. Maaülikooli teadlased aitavad epidemioloogilise uuringu käigus välja selgitada, kuidas haigustekitaja võis farmi pääseda. 28. veebruaril hindas ekspertkomisjon farmi kõrge bioohutusega farmiks ning puudusi ei leitud.

Olev Kalda sõnul jääb seakatkuoht farmide kohale püsima veel pikaks ajaks. «Taud on metssigadel endiselt laialt levinud ning ei näita hääbumise märke. Kõik loomapidajad peavad praegu igati katku levikut tõkestama. Nii kodumajapidamistes kui suuremates seafarmides tuleb rangelt välistada sigade kokkupuude teiste koduloomade, metssigade ning võimaliku saastunud materjalidega,» ütles Kalda.

Sigade Aafrika katku leiud metssigadel selle aasta 9. juuni seisuga. Allikas: maaeluministeerium

Eelmisel nädalal tuvastati mitmed sigade Aafrika katku juhtumid kodusigadel Leedus ja Poolas. Tänaseks on seakatk jõudnud juba seitsmesse Poola seafarmi ja kolme Leedu seafarmi. Lätis on sel aastal tuvastatud kaks sigade Aafrika katku juhtumit kodusigadel.

Eestis tuvastati sigade Aafrika katk viimati eelmise aasta 24. augustil Saaremaal Valjala valla Sakla külas asuvas 2700 seaga farmis. «Kõik sigade Aafrika katku juhtumid kodusigadel leidsidki eelmisel aastal aset suveperioodil,» täpsustas veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja.

Esimene juhtum diagnoositi Eestis 8. septembril 2014, mil Hispaanias asuvast EL referentlaborist saabus kinnitus Valgamaal Hummulis surnult leitud metssea kohta. Esimesed sigade Aafrika katku juhtumid kodusigadel diagnoosis VTA 2015. aasta suvel.

Sigade Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja suur suremus. Inimestele see ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.