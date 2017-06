Olga Ivanova meeskonna liige: pole mõtet meid Keskerakonnast eraldada

Tšaplõgin rääkis rus.postimees.ee-le, et tegemist pole isegi iseseisva blokiga Keskerakonna sees. «Igal kandidaadil on õigus isiklikule kampaaniale. Meid ühendab see, et me kõik – peale Olga Ivanova läheme esmakordselt valimistele Keskerakonnast, Lasnamäe ringkonnas.»

Aga milleks ikkagi on vaja eraldi veebilehte kandidaadid.ee, kui kõik Keskerakonna kandidaadid esitatakse erakonna enda kodulehel? «Ma väga kahtlen, et seal esitatakse kõik kandidaadid, meid on ikkagi palju. On eraldi meeskonnad, ehkki, võib-olla, Olga on praegusel hetkel esimene inimene meeskonnaga, mis lõi oma kodulehe,» selgitas Tšaplõgin.

Tema sõnul valis Ivanova ise endale meeskonna ning kõik selle liikmed on mõttekaaslased. «Pole mõtet meid Keskerakonnast eraldada, me kõik kuulume sellesse ja kandideerime samuti selle poolt,» rõhutas Tšaplõgin. Ta kuulub erakonda alates eelmise aasta detsembrist ning peab praegu taksojuhi ametit.