Kurd saadeti Eestist välja Bagdadi

Kamal kirjutas eesti keeles saadetud sõnumis: «Politsei saadab mind Bagdadi. Ma ei ole seal sündinud ega oska ma araabia keelt. Bagdad on kaugel minu linnast, ma ei oska seal kuhugi minna, mul ei ole kehtivat dokumenti. Nüüd olen lennujaamas.»

Veidi hiljem rääkis selgelt endast väljas olnud mees, et palub end vähemalt kodulinna As-Sulaymānīyahi või Põhja-Iraaki Kurdistani piirkonda saata, sest ei tea, mida ta Bagdadis ilma dokumentide ja rahata peale hakkab.

Tallinna lennujaamas koos PPA politseinikega kell 18.30 väljuvat Istanbuli lendu ootav mees ütles, et politseieskort saadab teda Bagdadi lennujaamani, kus ta antakse üle Iraagi politseile. Mis temast kurdina seal edasi saab, ta ei tea.

Teekond kodulinna võtab Kamali sõnul mööda maismaad aega kuni seitse tundi ja see ei ole ohutu, kuna teele võib jääda äärmusrühmitus ISIS. Kamal märkis, et saab küll võtta takso, aga tõenäosus on, et seda võidakse röövida.

Kamal aimas juba eile, et ilmselt ta Eestist lõpuks välja saadetakse. «Homme (täna – toim), ma kardan, et see juhtub,» lausus Kamal eile hommikul, enne kui sisenes PPA peamajja, kus ta kohtus asja menetleva ametnikuga. Sellise info oli ta saanud Iraagi saatkonnast, PPA väljasaatmise kohta infot ei andnud.

Postimees kirjutas eile, et kuna Kamalil pärast abielulahutust lõppes elamisluba Eestis ja tema rahvusvahelise kaitse taotlust ei rahuldatud, kardab ta riigist väljasaatmist. Kamal elas Eestis pea seitse aastat. Eelmisel reedel vabanes ta riigikohtu otsusega Harku kinnipidamiskeskusest, kuhu ta varjupaigataotlejana pärast kriminaalkaristust pea mitmeks aastaks paigutati. Kamal mõisteti süüdi oma eestlannast abikaasa ähvardamises, kehalises väärkohtlemises ja lähenemiskeelu rikkumises. Loe pikemalt: Aastaid Eestis elanud kurd kardab vargsi riigist väljasaatmist.

Vaata BBC kaarte, millistel aladel ISIS täpsemalt Iraagis paikneb.

Välisministeerium soovitab oma kodulehel tungivalt vältida reisimist Iraaki, kuna riigis valitseb väga ebastabiilne olukord ja välisriikide kodanike julgeoleku suhtes puudub igasugune garantii. Eriti pinev on olukord Ramadi, Fallujah in Anbari, Ninewahi ja Salah-ad-Dini provintsides, kus on esinenud ka inimrööve. Vältida tuleks kõiki massikogunemisi ja rahvarohkeid paiku.

Kodulinna tegelik asukoht: