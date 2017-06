ERR jätab vabalevist lahkumise otsad lahtiseks

Roose ütles Postimehele, et televaatajate seisukohalt on Kanal 2 ja TV3 vabalevist lahkumine kahetsusväärne, aga kommertskanalite jaoks ilmselt läbikaalutud majanduslik valik.

«ERR-i plaane ja tegevusi see lähiajal ei mõjuta, küll aga ei saa välistada mingeid mõjusid kaugemas tulevikus,» ütles juhatuse esimees Erik Roose.

Täna teatasid vabalevist lahkumisest esmalt Kanal 2 ja seejärel ka TV3. Mõlemad kanalid kaovad vabalevist 1. augustil.

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg ütles, et kõigil, kellel on täna võimalik Kanal 2 programmi näha, näevad seda ka edaspidi, kui on valinud endale sobiva operaatorfirma.

TV3 juht Priit Leito rõhutas, et 90 protsenti kanali vaatajatest vabalevist lahkumine ei mõjuta kuidagi. «Ülejäänud saavad osta endale operaatori ning nautida lisaks meie kanalile ka teisi kanaleid,» rääkis telejaama juht.