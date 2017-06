Eesistumise süda Põhja-Tallinna piiril: industriaalne tasakaal aurukatelde vahel

Kuna Eesti eesistumise sümbol rajaneb tasakaalu ideel, sobib vana katlamaja 104-aastane ajalugu sümbioosis moodsate tehnoloogiliste lahendustega selleks nagu valatult. Tõsi, aega Kultuurikatla ettevalmistamiseks pole olnud üleliia palju, sest ruumid saadi kätte alles 20. juunil. Kõigest nädalaga on usinate töömesilaste ning disainerite käe all valminud koht, mis peab näitama Eestit tervele Euroopale kõige paremas valguses.

Kui Postimees päev pärast maja üleandmist ettevalmistusi uudistamas käis, ei viidanud esmapilgul veel miski sellele, et nädala pärast võiks maja olla valmis vastu võtma tähtsaid Euroopa mehi ja naisi. Kuid kibe töö juba käis.

21.06.2017. Tallinn. Eesti EL eesistumise ettevalmistused Kultuurikatlas. FOTO: EERO VABAMÄGI

Ligipääs majale on korraldatud nii, et tähtsad külalised saabuvad vaibaga kaetud Kultuurikatla peaukse ette Kultuurikilomeetri poolt, suunaga Põhja-Puiesteele. Katlaesist hakkavad ehtima ajutised taimed ning põõsad, mis peaksid varjama vaadet kõrvalasuvale bensiinijaamale.

21.06.2017. Tallinn. Eesti EL eesistumise ettevalmistused Kultuurikatlas. FOTO: EERO VABAMÄGI

Kultuurikatla telliskivikorstnasse on Hando Kruuvi käe all pandud rippuma 88-meetrine pendel, mis on teadaolevalt Euroopa kõige pikem. Kruuvi sõnul pole tegemist vaid dekoratiivse lahendusega, sest pendel omab ka teaduslikku tähendust, mille tulemusi hakatakse mõõtma pärast eesistumise lõppu.

21.06.2017. Tallinn. Eesti EL eesistumise ettevalmistused Kultuurikatlas. FOTO: EERO VABAMÄGI

Katlamaja tööstuslikku atmosfääri asuvad tasakaalustama Eesti firma Click & Grow poolt välja mõeldud nutikad ürdipotid, mis kogu eesistumise vältel pakuvad külalistele võimalust end kasvatatavaga kostitada. Kümned ja kümned ekraanid, mis hakkavad edastama vajalikku informatsiooni ajakavade ning toimuva kohta, on kavalalt ehitatud metallist raamide sisse, mis loob industriaalsest tehasest ning moodsast tehnoloogiast ühtse terviku.

21.06.2017. Tallinn. Eesti EL eesistumise ettevalmistused Kultuurikatlas. FOTO: EERO VABAMÄGI

Pressikonverentside jaoks on valmistatud ette mitu erinevat ruumi, millest kõige suuremas osaleb juba 30. juunil Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Konverentside ning tippkohtumiste vahel on kõigil võimalus puhata jalga Eesti disaindiivanitel.

21.06.2017. Tallinn. Eesti EL eesistumise ettevalmistused Kultuurikatlas. FOTO: EERO VABAMÄGI

21.06.2017. Tallinn. Eesti EL eesistumise ettevalmistused Kultuurikatlas. FOTO: EERO VABAMÄG

21.06.2017. Tallinn. Lattu pakitud mööbel. FOTO: EERO VABAMÄGI

Eestis toimub eesistumise ajal kokku ligi 200 erinevat sündmust, mille käigus saabub siia ootuste kohaselt 20 000 - 30 000 väliskülalist. Neist kõige tähtsamad ja kõrgetasemelisemad ettevõtmised korraldatakse just Kultuurikatlas, mis on Eesti Euroopa eesistumise ajal Eestis aset leidvate sündmuste peamine toimumiskoht. Nende hulka kuuluvad nii ministrite mitteametlikud kohtumised kui ka mitmed konverentsid.

Eesistumise logistikajuhi Toomas Tirsi sõnul langes kohavalik Kultuurikatlale, kuna see on keskse asukohaga ning põneva arhitektuurilise lahendusega, mis pärast väiksemaid ümberkohandusi vastab eesistumise käigus korraldatavate kõrgetasemeliste sündmuste vajadustele.