ITK sünnitusmajas nägid ilmavalgust kolmikud

Haigla kirjutab pressiteates, et kolmikute sünd on harv nähtus nii lapsevanemate kui ka sünnitusmaja jaoks. Käesoleva aasta esimeste kolmikutena sündisid kaks poissi ja tüdruk. Viimati sündisid kolmikud ITKs 2013. aastal.

Keskhaigla sünnitusmaja ämmaemandustöö koordineerija Helle Pihel tõdes, et kolmikute sünd on haruldane. «Seda enam teeb kolmikute sünd ka meile rõõmu, kui lapsed on terved ja tugevad. Perele pole lapsed küll esimesed, kuid kolm korraga on midagi täiesti uut. Seepärast on kogu sünnitusosakonna personal perele nõu ja jõuga igati toeks,» lisas ta.

Emadusnõuandla ämmaemandusjuhi Silja Staalfeldt-Rahumägi sõnul kulges kolmikute ema rasedus normaalselt ja nii ema kui beebid tundsid end hästi. Ta toonitas, et väga oluline on lapseootele jäänud naisel õigeaegselt oma rasedus arvele võtta ning regulaarselt kontrollis käia. «Tänapäevased uuringud võimaldavad ema ja beebide tervisel kogu aeg silma peal hoida, et võimalikud kõrvalekalded kiiresti avastada,» lausus ta.

Ida-Tallinna keskhaigla sünnitusmajas on tänavu juunis olnud 344 sünnitust ja sündinud 354 last. Neist poisse 191 ja tüdrukuid 163. Kaksikuid on kaheksa paari ja ühed kolmikud. Kokku on ITK sünnitusmajas aasta esimese kuue kuu jooksul sündinud juba 2006 beebit.