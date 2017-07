Poole aastaga kaotas liikluses elu 22 inimest

Kui jaanipühad möödusid liikluses rahulikult, siis enne pühi hukkus lõppenud kuul liiklusõnnetustes kolm inimest. «Kahjuks ei möödunud juuni ilma hukkunuteta nagu kaks aastat tagasi,» ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe BNSile.

«Kartsime, et jaanipühadel juhtub palju raskeid õnnetusi. Meie kõigi õnneks sõitsid enamik kaine mõistuse ja peaga.»

Jaanipühadel juhtunud liiklusõnnetuste tagajärjel vajas arstiabi viis inimest. Möödunud jaanidel sai liikluses surma üks ning viga 19 inimest.

Tikerpe märkis, et liiklus on täpselt nii rahulik ja ohutu, kui rahulikuks ja ohutuks liiklejad selle ise muudavad. «Pühadeaegse liiklusega võib suures pildis rahule jääda. Inimesed varusid aega ning kuigi leidus rumalaid, kes napsusena rooli istusid, võtsid enamus inimesi kodutee ette siis, kui nad olid välja puhanud ja 100 protsenti kindlad oma kainuses,» ütles Tikerpe.

Liikluses sai poole aastaga ligikaudu 100 inimest vähem viga kui aasta tagasi. «Teedel hukkunuid on küll üheksa vähem, kuid 22 surnud inimest on ikka liiga palju. Meie kõik, eriti liiklejad ise, saame muuta liikluskeskkonna turvalisemaks. Ja ma arvan, et me kõik seda ka teeme. Suured muutused ei toimu üleöö,» ütles juhtivkorrakaitseametnik.

Juunis juhtus 122 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada 146 inimest. Enne pühasid said juunis liikluses surma kaks sõidukijuhti ja üks kaasreisija.

Jaanipäeval ja sellele järgnenud päeval kõrvaldati teedelt rohkem kui 170 alkoholi tarvitanud juhti. Aasta varem tabati napsisena jaanipühade aegu roolist 199 inimest.