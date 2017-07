Tee alt kaevati välja tank

«See on Saksa rünnakkahur StuG 3,» rääkis Lõuna Lehele Aivar Pedaja tanki kohta, mille puuduolevaid osi ta kõikjalt taga otsib ja millele ta nüüd sai Võrumaalt head täiendust. «Mul oli sellest masinast olemas 30–40 protsenti, koos siit leituga on nüüd ehk juba pool koos.»

Võrumaalt Sõmerpalu vallast Sulbi lähedalt Lepplaanest kaevas ta koos abilistega suurematest tankiosadest välja roomikuid, mis kuluvad mehe sõnul marjaks ära – masinakomplekt on nüüd peaaegu koos.

«Lootused olid küll suuremad, aga leitud jupid on rohkem väärt kui see 500–600 eurot, mis kaevamine maksma läks,» ütles Aivar Pedaja. «Näiteks leidsime tanki tagaratta hoidiku osa. See on valudetail, mille järeletegemine läheks päris kalliks.» Kokku tuli maa seest välja 500–600 kilo tankimetalli.

Kõigepealt üritab Pedaja saada kokku kesta, sest käiguosaga on veelgi keerulisem. «Tanki kestast on puudu kere, kuhu külge kõik asjad käivad, muud asjad on suurelt jaolt juba olemas,» seletas ta.

