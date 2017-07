Video: Eesti looduses võib kohata tavatut ussi

«Kas oskate öelda, mis uss see on? Pole varem selliseid näinud. Kas nad kujutavad ohtu inimesele? Näeb välja nagu naaskeluss, kuid on kordades pikem ja muutuvad väga aktiivseks, kui nendele ligemale minna,» kirjutas üks Postimehe lugeja.

Video saatnud naise sõnul oli uss u 40 cm pikk ja väga peenike. Kaks ussi olid aias oksahunnikul.

«Pidasin kolleegidega pisut nõu. Kuna foto on hägune, siis kindlat vastust nad ei andnud, kuid parim pakkumine on, et tegemist on jõhvussiga,» ütles Kaja Karo Tartu ülikooli loodusmuuseumist. Ta selgitas, et tegemist on parasiidiga, kes vaevab ennekõike putukaid. Eestis on jõhvuss levinud ning loomadele ohtlik ei ole.

Eesti loodusmuuseumist öeldi, et ilmselt on tegu mõne parasiitse ussiga, kes on pärit looma soolkonnast.