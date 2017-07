Jõusaalijutt sai teoks: eksministrid Rõivas ja Hanso õpivad, mida sõdurielu tähendab

Mehed rääkisid, et soov kursusele minna oli neil juba ammu. Reformierakondlasest Rõivas ütles, et ta mõlgutas mõtteid reservohvitseride kursusest juba peaministrina ja nüüd avanes võimalus. Sotsiaaldemorkaat Hanso aga sõnas, et tema on sellest juba 15 aastat unistanud, kuid idee edasi lükkamise tingisid töökoht, lapsed või välismaal elamine. Ta lisas, et riigikogu graafik on praegu rahulikum ja ohvitserikursuse õppe saab vahele paigutada. Nendega liitus ka riigikogulane Kalle Palling (Reformierakond).

Hanso kirjeldas, et sel aastal reservohvitseriks õppimise mõte tuli meestel riigikogu jõusaalis. See teema tuli meestel jutuks pärast ministriametist lahkumist. «Tegime sporti koos parasjagu ja siis hakkasime arutama, et võiks kirja panna ennast ja siis kohe panimegi,» lisas ta. Rõivas ütles, et tema jõusaali arutlust ei mäleta, kuid kirjeldas, et seda teemat sai ikka arutatud Hanso ja Pallinguga, näiteks riigikogu esimehe Eiki Nestori kabineti eeski tuli kursus jutuks.

Hanso sõnas, et kursuse programm on väga intensiivne, see tähendab, et selle kahe nädala jooksul pidid osalejad ärkama enne kella 5 ja päev kestis vähemalt kella 22ni, vahel ka südaööni, tihedalt tegevusi täis. Esimese kahenädalase mooduli läbisid mehed Hanso sõnul peamiselt kasarmus, kuid augustis tuleb poliitikutel ette võtta kahenädalane treeningtsükkel metsas. Kokku kestab programm ühe- või kahenädalaste õppetsüklitena järgmise Kevadtormini välja. Kokku on kursuse maht umbes kaheksa nädalat, ütles ta.

Riigikogulane Hannes Hanso mundris / Hannes Hanso Facebook

Rõivas rääkis, et kursuse intensiivsuse võimaldab seltskond, kellega koos nad kursust läbivad. Ta kirjeldas oma kursusekaaslasi kui inimesi, kes on oma eluvaldkonnas jõudnud kaugele, näiteks on seal arste ja inimesi, kes töötavad kaitseministeeriumis ja kaitseväes. Ta lisas: «Ühendav asjaolu on see, et sinna kursusele on kutsutud inimesed, kellest eeldatakse, et nad haaravad lennult ja kes peavad suutma ka esimesest päevast alates võtta ise vastutus ja vajadusel ka jagu või rühma eest vedada.»

Mõlemad mehed ei olnud enne sõjaväes käinud ja seetõttu puudusid neil täpsed teadmised, kuidas sel tasandil riigikaitse toimib. Rõivas ütles, et peaaegu kolm aastat lasus tema õlgadel vastutus Eesti riigi kaitsmise eest. Ta lisas, et peaministri ametikohustuste täitmine andis talle küll hea kogemuse strateegilise riigikaitse kohta, kuid selleks, et omandada ka taktikalise sõjategevuse ja sõduri baasoskuste kohta teadmisi, tuli kursustele minna.

Hanso kõige eredam elamus esimese kursuse läbimisest oli avastus, et kaitsevägi toimib ka rohujuuretasandil väga professionaalselt, kellelegi ei tehta hinnaalandust ja käib kõva töö. «Kaitseministrina näed teiste pagunitega inimesi, aga nüüd valdavalt tegeled veebli, vanemveebli ja majori tasemel inimesi. Alumine pool kaitseväe ohvitseri hierarhiast on üliharitud ja kompetentne,» ütles ta.

Rõivas sõnas, et koostöö sujub meeste vahel eriti hästi ja kursus on eriti meeldiv just sellepärast, et seda saab läbida koos kolleegidega riigikogust. «Nii nagu me Hannesega riigikaitset peaministri ja kaitseministrina vedasime, on päris hea ka sõdurina telki üles panna või laskeharjutusi teha,» ütles ta.