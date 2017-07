Koplis kahe turvamehe tulistamises kahtlustatav mees toodi Eestisse

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kumm teatas täna, et Läti kollegid andsid eile Eesti politseile üle Kopli tulistaja, 75-aastase Alexanderi.

Eile andsid Läti kolleegid meile LV-EV piiril üle Kopli tulistaja. Edasi selgitame välja, miks selline koletu rünnak aset leidis. — Roger Kumm (@roger_kumm) July 12, 2017

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Anneli Lumiste sõnul jätkub Eestis kriminaalasja menetlus ning edasi teostatakse tema osalust nõudvad menetlus- ja uurimistoimingud, eelkõige tema ülekuulamine. Samuti viiakse ta eeluurimiskohtuniku juurde küsitlemisele, kuna tema vahistamismäärus koostati tagaselja.

Lumiste lisas, et kuna tegemist on raske kuriteoga, mille eest on raskeima karistusena ette nähtud eluaegne vangistus, vaadatakse seda kohtuliku arutamiseni jõudes läbi üksnes üldmenetluses.

Süüdimõistmise korral mõrvakatses ootab Alexanderit 8-20 aastane või eluaegne vangistus. Mees pole varasemalt kriminaalkorras karistatud.​

Kriminaalmenetlust juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur ning viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo.

Möödunud nädala reedel pärast südaööd peeti Riias kinni 75-aastane Alexander, keda kahtlustatakse kahe turvamehe tulistamises Koplis pühapäeval, 2. juulil.

2. juuli hommikul kella 11 paiku sai häirekeskus teate, et Koplis on tulistatud kahte turvameest. Turvamehed läksid kontrollima nende valvatavat mahajäetud maja Liinivahe tänaval, kuna objekti liikumisandurid andsid häire.

Kohapealt leidsid nad objektile tunginud mehe, kes neid tulirelvaga ründas – üks turvameestest sai eluohtlikke vigastusi, kuid arstidel õnnestus ta elu päästa. Teise turvamehe elu polnud küll ohus, kuid ka tema vigastused olid sedavõrd rasked, et ta vajas samuti opereerimist.