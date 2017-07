Jõhvis umbusaldati vallavanemat ja volikogu esimeest

Uueks vallavanemaks valiti Aleksei Naumkin (SDE) ja volikogu esimeheks Niina Neglason (RE). Neglason ütles Postimehele, et Enoki taandamise poolt hääletas 13 ja vallavanema taandamise poolt 11 volikogu liiget.

«Aga meil on tunne, et esimees luges hääled vahel valesti, sest oleks pidanud olema 12 häält,» sõnas ta. Igal juhul läks umbusaldus läbi, sest selleks oli vaja minimaalselt just 11 häält.

Karistusaktsioon?

Volikogu tööd juhtima asunud Neglasoni sõnul otsustati, et tema võiks volikogu esimehe koha üle võtta, sest tal on juba sedalaadi kogemus olemas.

Kas valla juhtimises on nüüd oodata töörahu taastumist? «Ma arvan küll, et taastub. Üks põhjus, miks me üldse umbusalduse tegime, on see, et valla töötajad olid väsinud sellest, et kogu valla tööd korraldab tegelikult volikogu esimees,» leidis Neglason.

Oodatult näeb esimehe kohalt maha võetud Enok asju teisiti. «See ei olnud kindlasti mingi strateegiline otsus, vaid puhtalt karistusaktsioon,» ütles ta Postimehele.

«Mina olen uusi tuuli üritanud tuua, aga see on tekitanud isiklikku vaenu. Ma olen siinset toitumisahelat lõhkunud ja nigela tasemega vallaametnike puudustele tähelepanu juhtinud ja nad on pidanud ka lahkuma. See ongi pingeid tekitanud,» selgitas ta.

See, et umbusaldusavaldus läbi läks, Enokit ei üllatanud. Ta osutab, et peagi on käes kohalikud valimised ja siis saavad jõujooned jälle selgeks. «Ma arvan, et mina ja Eduard East oleme päris hea tandem,» ütles ta.

Põhjarannik kirjutas üleeile, et volikogu 15. juuni istungil esitas opositsioon umbusaldusavaldused Jõhvi vallavolikogu juhi Teet Enoki ja vallavanem Eduard Easti vastu. Toona taotlesid umbusalduse esitajad, et erakorraline istung selles küsimuses korraldataks veel juunikuus, aga hiljemalt kuu aja jooksul. Sellel teisipäeval toimunud volikogu eestseisuse istungil teataski Enok, et kutsub volikogu kokku pühapäeval kell 10 hommikul.

Küsimusele, miks ta otsustas volikogu kokku kutsuda pühapäeva hommikul, vastas Enok, et pühapäev, 16. juuli on viimane kuupäev, mis mahub ühe kuu raamesse alates erakorralise istungi taotluse sisseandmisest. «Kell 10 sellepärast, et inimesed saavad pärast istungit oma igapäevaste asjade juurde naasta.»

Umbusaldusavalduse sisse andnud volikogu liige Niina Neglason ütles aga, et sellise käitumisega on Enok näidanud üles lugupidamatust volikogu liikmete vastu ja kuritarvitanud oma võimu, korraldades istungi puhkepäeva hommikul. «Ja pealegi saab kuu aega täis 15. juulil, nii et järgmisel päeval istungi korraldamisega on tähtaega ületatud ja seadust rikutud,» sõnas ta.

Võimupööre ka aasta tagasi

Umbusaldajad on Enokile ette heitnud agressiivset valitsemisstiili, sekkumist vallavalitsuse ametnike töösse ning Jõhvi huvide kahjustamist. Enok ise väidab, et tema on hoopis toonud Jõhvi valitsemisse avatust ja diskussiooni. Volikogu esimehe sõnul on umbusaldamise tegelik motiiv tema hinnangul seotud kättemaksu ja valimistega.

«Avatusest on asi aga väga kaugel. Volikogu liikmed ei tea midagi, mis toimub. Esimest korda on Jõhvis volikogu esimees, kes praktiseerib sellist keelan-käsin-poon-ja-lasen-juhtimisstiili,» vaidles Neglason Enokile vastu.

Jõhvis toimus nii-öelda võimuvahetus ka 2016. aasta mais, kui volikogu avaldas umbusaldust volikogu esimehele ja aseesimehele, aga samuti vallavanemale ja mitmetele vallavalitsuse liikmetele, mistõttu jäi Jõhvi sisuliselt ilma vallavalitsuseta. Toona kaotas volikogu esimehe koha just Niina Neglason, kes selle täna endale tagasi sai.