Avatud talude päeval saab külastada enam kui 280 talu ja ettevõtet

Linnastumise tõttu on uuel põlvkonnal väheks jäänud maal elavaid vanemaid ja vanavanemaid, kelle juures käia vaatamas, kuidas maal tegutsevad inimesed elavad, toitu kasvatavad ja toodavad, loomi peavad või muul viisil elatist teenivad,t eatas maaeluministeerium BNS-ile.

«Maale minek on nii nostalgiline kui ka taaskohtumisrõõmu pakkuv. Avatud talude päev on unikaalne võimalus tutvuda põllumajandusega tegelevate või maal tegutsevate ettevõtlike inimestega ning osta kvaliteetseid talutooted otse sealt, kus need valmivad,» ütles maaeluminister Tarmo Tamm. «Mullu tuli avatud talude päevale üle 80 000 inimese ning ma loodan, et tänavu on huvilisi veelgi rohkem,» lisas Tamm.

Tamm tunnustas ka avatud talude päeva võõrustajaid, keda on sel aastal mullusest 50 võrra rohkem. «Vaieldamatult toob külaliste vastuvõtmine endaga kaasa lisakoormust, kuid mulle meeldib paljude talude ja maaettevõtjate missioonitunne ja entusiasm, tänu millele hoitakse side maa ja linnarahva vahel tugevamana,» toonitas minister.

Avatud talude päeval osalevate talude ülesleidmist lihtsustavad nutirakendused LiveTeam ja Navicup. Kes tahab avatud talusid paberkaardilt otsida, leiab need Olerexi ja Alexela suuremates tanklapoodidest ning Rimi "Talu toidab" lettidest.

Pühapäeval toimub kolmas üle-eestiline avatud talude päev, kus osaleb kokku ligi 280 talu ja põllumajandustootmist kõikidest maakondadest. Külastajad saavad näha nii suuri farme kui ka väiksemaid talusid, kaasaegset põllumajandustehnikat ja väiketööstusi, erinevaid loomi ja taimi. Kohapeal saab maitsta ehedat talutoitu ja osta kaasa kohalikke tooteid.

Avatud talude päeva korraldavad maaeluministeerium, maamajanduse infokeskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti külaliikumine «Kodukant».

Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.