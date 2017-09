Rootsi politsei: pakiruumist leitud eestlase surmajuhtumis ei viita miski kuriteole

Postimees kirjutas eile, et nädalavahetusel suri Rootsis Eesti kodanik, kes oli mõni aeg varem leitud auto pakiruumist raskete vigastustega. Nimelt sai häirekeskus laupäeval kella kolme paiku teate, et Stockholmi äärelinnas Nackas on raskelt vigastatud mees. Kohale jõudes ootas kiirabi neli meest autoga, ja just auto pakiruumis vigastatu oli. Meeste väitel leidsid nad kannatanu metsast, kuid kiirabile tundus kogu asi kahtlane, mistõttu kutsuti politsei.

Esialgu spekuleeriti ajakirjanduses, et asjaga võisid olla seotud samuti seal elavad eestlased. Politsei pidas nad ka nädalavahetusel kinni, kuid lasi peagi vabaks. Nende kahtlustamiseks polnud tõendeid ja pealegi ei viibinud mehed raskete vigastuste tekkimisajal seal lähedalgi.

Ka värske lahang näitab, et tegemist oli tõenäoliselt siiski õnnetusjuhtumiga. Seda kinnitas ajalehele Aftonbladet prokurör Viktoria Törnqvist, kelle sõnul ei viita praegusel hetkel miski kuriteole.

Ta selgitas, et lahkamisel leitu langeb kokku tunnistajate ütlustega - mees kukkus metsas ja sai seeläbi sedavõrd raskeid vigastusi, et suri hiljem.