Laulupeo 150. juubelile pühendatud euromündi saavad kujundada lapsed

«Laulupeo traditsioonil on eestlaste jaoks eriline tähendus, mis on ühendanud erinevaid põlvkondi, noori ja vanu. Tahame vabariigi juubeli tähistamise vaimus anda lastele võimaluse valmistada üks eriline kingitus, mis jõuab nii Eesti kui ka Euroopa inimeste rahakotti,» ütles Eesti Panga president Ardo Hansson.

Kaheeurose mündi kujunduse leidmiseks toimub lastele ja kuni 19-aastastele noortele mõeldud kaks kuud kestev joonistuskonkurss, mis algas 23. septembril ja kestab 22. novembrini. Eesti Pank korraldab joonistuskonkursi koos ERRi Lastejaama ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega.

Joonistuskonkursi parimate tööde valimise lõppvoor on rahvahääletus internetis, mille üldvõitja joonistuse põhjal kujundab Eesti Pank kaheeurose mündi. Rahvahääletusele jõuab kokku 8 joonistust ja rahvahääletus toimub 2018. aasta kevadel.

Konkursi eesmärk on leida kaheeurose mündi tagaküljele kujutis, mis sümboliseerib laulupeo traditsiooni ja tähistab ühtlasi üldlaulupeo 150. juubelit. Tegemist on Euroopa esimese kaheeurose mündiga, mille kujunduse autoriks on laps või noor.

Lisaks üldvõitjale selguvad rahvahääletusel ka kõige popimad tööd neljas vanusegrupis ja iga vanusegrupi võitja saab auhinnaks iPad Pro koos joonistuspliiatsiga. Vanusegrupid on järgnevad: koolieelik kuni 3. klass; 4.-6. klass; 7.-9. klass; gümnaasium või kuni 19-aastased.

Juhendajat, kelle abiga laekub konkursile kõige rohkem joonistusi, tunnustab Eesti Pank 1000-eurose kunstitarvete kinkekaardiga. Laste juhendajatele ja kunstiõpetajatele mõeldud infotund toimub keskpanga muuseumis 6. oktoobril kell 15.

Infotunnist teeb Eesti Pank oma Youtube’i kanalis otseülekande ja hiljem riputab üles videosalvestuse.

