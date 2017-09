Kapo pidas kinni Narva linnavalitsuse ametniku

Viru ringkonnaprokuratuuri teatel on väidetavad rikkumised seotud puudustega omanikujärelevalve teostamisel, mille tulemusena ei vasta ehitustööd esitatud kvaliteedinõuetele.

Teadaoleva info põhjal sai tee-ehitusfirma ebaseaduslikku tulu, mille suurus täpsustub uurimise käigus.

Üks kinnipeetutest on Narva linnavalitsuse linnamajandusameti vanemspetsialist Toomas Mägi, kellele esitatakse kahtlustus riigihangete teostamise nõuete rikkumises ja kelmuse toimepanemisele kaasaaitamises. Samuti peeti kinni kaks ehitusfirma töötajat ja üks ehitusjärelevalvet teostanud inimene.

Narva linnapea Tarmo Tammiste ütles, et tal oli hommikul lühike vestlus kaitsepolitseiga. «Mul ei ole teile midagi öelda absoluutselt, seda enam, et antud spetsialist ei ole ka mitte minu otsene alluv, nii et mina talle mingeid tööülesandeid ei anna,» lausus ta.

Narva linnavalitsuse hoones linnapea sõnul läbiotsimisi toimunud ei ole.