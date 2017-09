Kanada veebileht avaldas eestlaste kodused aadressid ja telefoninumbrid

Kõnealuseks veebileheküljeks on locatefamily.com. Andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Maire Iro sõnul võib järeldada, et leheküljele on kokku koondatud informatsioon internetis kättesaadavatest avalikest allikatest. «Kui inimene leiab mõnelt sarnaselt lehelt oma andmed ja soovib need sealt eemaldada, siis soovitame alati esmalt ühendust võtta lehe haldajaga ja esitada talle nõue oma andmete eemaldamiseks lehelt,» rääkis Iro. Ta lisas, et kui algallikast on info eemaldatud, kaob see mõne aja möödudes ka kõigi otsingumootori tulemustest.

Teise kiire võimalusena soovitas andmekaitse inspektsiooni esindaja samal ajal pöörduda ka otsingumootorite poole. «Meil kõigil on õigus nõuda otsingumootori haldajalt ennast puudutavate tulemuste eemaldamist. Näiteks Google on andmete eemaldamise inimesele väga lihtsaks ja kiireks teinud,» selgitas Iro. Tema sõnul ei pruugi see küll alati tegelikku probleemi lahendada, sest algallikasse jääb info alles, ent otsingumootoris konkreetset inimest nime järgi otsides seda tulemust enam ei kuvata.

Juhul kui andmete avalikustaja keeldub neid algallikast maha võtmast või ei reageeri pöördumistele üldse, siis on Iro sõnul võimalik nõu ja abi küsida ka andmekaitseasutuselt. Sealjuures tuleb aga tähelepanu pöörata sellele, mis riigis on registreeritud ettevõte, kellele domeen kuulub. Erinevates riikides võivad andmekaitsereeglid teatud määral erineda. Välismaised ettevõtted jäävad väljapoole Eesti õigusruumi ega allu Eesti asutuste järelevalvele. «Seetõttu on mõistlik võimalikult kiire lahenduse saamiseks pöörduda otse avalikustaja asukohamaa andmekaitseasutusse,» rääkis avalike suhete nõunik. Iro lisas, et näiteks lugeja poolt viidatud domeen kuulub Kanadas registreeritud ettevõttele ning seega saaks kõige kiiremini nõu just Kanada andmekaitseasutusest.