Nõo salakütid ähvardasid jahimehi varemgi

Väljaviskamise põhjuseks on Postimehe andmetel mullune juhtum, kui Jaak Hütter juunior viis lihatööstusesse salakütitud põdra, väites algul, et tegu on veisega. Lihatehnoloog nõudis Hütterilt seepeale põdra laskmise kohta luba ja mees hankis ühest teisest jahiseltsist ka paberi, mis üksnes süvendas kahtlusi. Kohale kutsuti ka keskkonnainspektsioon, kes ei jõudnud aga uurimisega kuhugi.

Hütterid on Nõo jahiseltsil juba aastaid pinnuks silmaks, nad on varemgi seltsi liikmeid ähvardanud. Nii näiteks on ühel jahimehel löödud autoaken hoiatuseks kirvega sisse. Seltsi juhatuse liikme Heiko Soodla hinnangul pole keskkonnainspektsioonist Hütterite ohjeldamisel seni kasu olnud.