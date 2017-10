Statistikaameti peadirektori asetäitjaks saab Andres Kukke

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi sõnas, et Kukkel pikaajaline kogemus erasektorist kui ka erialalt ning tal on ülevaade nii nüüdisaegses IT infrastruktuuris kasutatavatest tehnoloogiatest, andmetöötluse lahendustest kui ka IT arengusuundadest.

Kukke sõnas, et usun siiralt, et efektiivne andmetöötlus on tänases ärilises keskkonnas uus majandusmootor ning statistikaamet saab siin olla suunanäitaja ja partner nii avaliku kui ka erasektori ettevõtetele. «Sõnaühend «digi» tähendab minu jaoks eelkõige andmete efektiivset kasutust,» ütles Kukke. «Võimalus optimeerida ja arendada Eesti riigi andmetöötluse tähtsama institutsiooni – Statistikaameti – äritehnoloogilist võimekust on mulle inspireeriv.»

Andres Kukke on alates 2002. aastast Infovara OÜ juhatuse liige ning ärianalüüsi konsultant, enne seda on ta töötanud Resta ärianalüüsi konsultandi ning Kinexi ärisüsteemide majandus- ja juhtimistarkvara osakonna juhina.