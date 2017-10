«Pealtnägija»: üha enam perevägivalla juhtumeid tuvastatakse tänu julgetele lastele

«Iga päästekorraldaja saab nädalas umbes korra sellise kõne osaliseks ja selle kõne juhtimine ei ole kerge,» tõdes päästekorraldaja Meelis Pihu. Ehkki eraldi statistikat selle üle ei peeta, ütlevad politsei ja lastekaitse, et Eestis tuvastatakse üha rohkem perevägivalla juhtumeid tänu lastele, kes ise kutsuvad kodus tülli pööranud vanematele politsei.

Neis kõnedes on segunenud hirm ja mure, mõne loo tagant paistab aastatepikkune terror ning kohati lööb salvestise kuulamine tunded kõikuma isegi paljunäinud päästekorraldajal, 24-aastase staažiga politseijuhil või iga päev perevägivallaga tegeleval spetsialistil.

«Mul tuleb meelde üks 10-11aastane tüdruk, kes ütles, et tema täna öösel magada ei saanud ja kui ma küsisin, miks ta ei saanud magada, siis ta ütles, et sellepärast, et ta pidi valvama oma ema, ma küsisin, miks ta pidi valvama oma ema - sest isa lubas ta kirvega maha lüüa,» meenutas Tartumaa ohvriabikeskuse peaspetsialist.