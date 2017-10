Veiko Vihuri: piiblist ei saa mingi valemiga välja lugeda õigustust samasooliste kooselule

Piiblis on kirjakoht, mida eriti luterlased tsiteerida armastavad: «Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna.» Kui riigi- või kirikuvõimudele vastandutakse selleks, et Jumala sõnast tunnistust anda, siis on see tervitatav. Kuid piiblist ei saa mingi valemiga välja lugeda või sinna sisse lugeda õigustust samasooliste kooselule, «homoabielust» rääkimata. Kui keegi seda teha üritab, väänab ta piibli sõnumit ning petab ennast ja teisi.

Küsimus pole sajandis või ajaga kaasas käimises, see tähendab progressis, küsimus on tões. Kui tõde mõnele ei meeldi ja seda hakatakse ümber tõlgendama, siis on inimestel vabadus seda teha. Ka teoloogid, kirikuõpetajad ja kirikud võivad seda teha. Aga sellel on tagajärjed nii ajalikus elus kui igavikus.

Kui inimene on kirikutööle tulnud, olgu vaimuliku või ilmikuna, siis peaks tema esmane soov olema teenida selle õpetuse alusel, mida kirik on tõena ära tundnud ja vastu võtnud. Kui see pole meelt mööda, siis tuleb asjaosalistel kaaluda muid samme.

EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats astus eilses ETV saates «Suud puhtaks» välja geide ja kooseluseaduse kaitseks. Peapiiskop Urmas Viilma teatas seepeale, et temale jääb mõistmatuks, kuidas on üks EELK vaimulik valmis avalikult kiriku seisukohtadega vastanduma.