Mida minister Ossinovski haigekassa juhi valimisel rääkimata jättis?

«Tegelikult ei olnud küsimus kandidaatide puudulikes dokumentides,» selgitas töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinosvki, miks eelmisel nädalal jäi ootamatult haigekassa uus juht valimata.

Ossinovski sõnul tekkis toona nõukogul kahtlus, et kõiki haigekassa juhi konkursi tingimusi ei ole täidetud nii, et oleks võimalik «juriidiliselt lõplikult korrektselt otsuseid langetada». Haigekassa põhikirja järgi peavad kandidaadid olema leitud avaliku konkursil.

«See tähendab, et haigekassa põhikiri ei võimalda ühtegi teist viisi kandidaatide leidmiseks peale avaliku konkursi,» ütles minister. Ta lisas, et kui vajalikke kandidaate vajalikul hulgal konkursil ei ole, siis ainus viis on konkurss tühistada ja kuulutada välja uus. «Üks kahest kandidaadist, kes oli nõukogu ees nii täna kui eelmine kord, konkursi tähtajaks oma dokumente ei esitanud,» selgitas Ossinovski.

Ta lisas, et erinevate juriidiliste tõlgenduste järgi oleks nõukogu võinud eelmisel nädalal hääletamiseni jõuda. «Aga me otsustasime seda riski mitte võtta ja teha kõik 100protsendiliselt juriidiliselt korrektselt,» ütles minister. Ta kinnitas, et erinevalt meedias öeldust ei olnud tegu Rain Laanega.

Haigekassa nõukogu ees käis täna ka endine ravimifirma Astra Zeneca juht Mart Levo, kes praegu töötab ravimitootjate loodud avimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutuse juhina.

Lisaks avalikule konkursile otsis haigekassale uut juhti ka personalifirma Fontes, kes pöördus mitme Eesti tippjuhi poole otse.