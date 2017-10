Saksamaa ei anna Eestist tulnud kvoodipagulaste perele varjupaika

Neljast inimesest koosnev Süüriast pärit perekond saabus Eestisse tänavu aprillis ning suunati koos teise perekonnaga Põlvasse, tegemist on ühega pagulasperekondadest, kelle käekäiku Euroopas jälgib ajakiri Time. Juuni alguses otsustas perekond Eestist lahkuda ning suunduda Saksamaale ning sealt asüüli küsida.

Pagulasperede käikäiku kajastab Instagrami lehekülg kirjutab, et Saksamaa ei anna perekonnale varjupaika, kuna neile juba pagulasstaatuse andnud Eesti on turvaline riik. Perekond kavatseb otsuse vaidlustada ning loodab leida mõistva kohtuniku, kes säästaks neid Eestisse tagasisaatmisest ning laseks perekonnal Saksamaale jääda.

"Ma elasin telgis, ma sünnitasin ning läksin tagasi telki," ütles pereema Taimaa Abazli. "See [telk] oli räpane ja vastik. Ma kannatasin seda kõike, et pääseda Saksamaale. See oli minu eesmärk."