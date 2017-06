Oluline on, mis suunas minna

Kui meie ülemised naabrid vaiksemaks ei võta, siis ei saa me saadet jätkata. See lause ei lähe mul kunagi meelest. Aasta oli siis … mõned head aastad tagasi, kuupäev 5. juuni, tähistasime minu sünnipäeva (NB! Postimees on minuga ühel päeval sündinud, ainult et ma olen 120 aastat noorem). Maakri tänava toimetuse rõdul oli esimese suveõhtu lummuses pidu läinud ülemeelikult lõbusaks ning Kanal 2 «Reporteri» otse-eeter tõsiselt häiritud.