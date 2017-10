Saaremaal autoga 200 km/h sõitnud mees pandi pooleks kuuks aresti

Laupäeva hommikul sai politsei teate, et Kuressaares alustas tanklast sõitu juht, kes võib olla joobes. Politseipatrull järgnes sõidukile Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteele, kus juhile anti peatumismärguanne siniste ja punaste vilkuritega koos helisignaaliga. Juht eiras peatumiskohustust ja lisas järsult kiirust. Sõidukit peatada ei õnnestunud ja ta kaotati silmist Laimjala maanteel Audla ja Laimjala vahelisel lõigul.

Autoroolis olnud ja ka varem liiklusalaseid rikkumisi toime pannud 32-aastane mees peeti kinni teisipäeval ja tema suhtes alustati väärteomenetlus liiklusseaduse paragrahvi alusel, mis käsitleb peatamismärguande eiramist. Kolmapäeval Kuressaare kohtumajas toimunud istungil määrati talle karistuseks 15 päeva aresti ja lisakaristusena võeti mehelt ära sõiduki juhtimisõigus kuueks kuuks.

Varem on mees toime pannud kaks liiklusrikkumist, viimane neist oli kiiruse ületamine, mille eest talle määrati rahatrahv. Samuti on meest varem kriminaalkorras karistatud mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ütles, et juhi põgenemine suurel kiirusel seadis ohtu kaasliiklejad. «Antud teo juures on kahetsusväärne see, et hoolimata varasematest korduvatest rikkumistest ja karistustest ei ole mees oma käitumist muutnud ja endiselt jätkab nii teiste kui iseenda ohtu seadmist. Praegu on käes pime aeg, ilmad on vihmased ja nähtavus kehv, nii on õnnetused kerged juhtuma ja tagajärjed võivad olla väga tõsised,» lausus ta.