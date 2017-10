Haapsalu raudtee taastamine liikus sammu võrra edasi

13. oktoobril allkirjastas Lääne maavanem Neeme Suur Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi teemaplaneeringu kehtestamise korralduse ja sellega on viis aastat kestnud raudtee taastamise planeerimisprotsess jõudnud lõpuni, kirjutab Lääne Elu.

Raudteetrass kavandatakse rajada üherajalise raudteena koos vajalike jaamade, peatuskohtade ja juurdekuuluva toetava raudteetaristuga. Lääne maakonnas on planeeritava raudteetrassi pikkus umbes 49,5 kilomeetrit. Raudteetrass kavandatakse maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 kilomeetrit tunnis.

Teemaplaneeringu alusel koostatakse raudtee ehitusprojekt, mille käigus selgub täpne raudtee lahendus.