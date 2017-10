USA filmikunsti ja -teaduste akadeemia viskas Weinsteini välja

Briti filmiakadeemia oli Weinsteini väljaheitmisest teatanud juba varem sel nädalal.

Weinstein on ühtlasi tagandatud produktsioonifirma The Weinstein Company juhatusest. Produtsent sattus skandaali keskmesse eelmisel nädalal, kui New York Times kirjutas, et tunnustatud produtsent on seksuaalselt ahistanud paljusid naisi, lubades vastutasuks nende filmikarjääri edendada.